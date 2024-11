Itt a Fed kamatdöntése: tovább csökkennek a kamatok

"A legújabb mutatók azt jelzik, hogy a gazdasági tevékenység továbbra is szilárd ütemben bővül. Az év eleje óta a munkaerő-piaci feltételek lazábbá váltak, a munkanélküliségi ráta emelkedett, de továbbra is alacsony. Az infláció előrelépést tett a bizottság 2 százalékos célkitűzése felé, de továbbra is kissé emelkedett" – így kezdődik a közlemény.

"A bizottság arra törekszik, hogy hosszabb távon elérje a maximális foglalkoztatottságot és a 2 százalékos inflációt. A bizottság úgy ítéli meg, hogy a foglalkoztatási és inflációs célok elérésének kockázatai nagyjából egyensúlyban vannak. A gazdasági kilátások bizonytalanok, és a bizottság figyelemmel kíséri a kettős mandátumának mindkét oldalát érintő kockázatokat" – folytatódik a közlemény (kiemelés tőlünk).

A fenti bekezdésben az az érdekes, hogy a jegybank szerint a két kockázat egyensúlyban van. Az előző években egyértelműen az inflációs célra figyelt a jegybank, ám idén nyáron elkezdett a hangsúly a munkaerőpiaccal kapcsolatos kockázatok felé terelődni, amikor nyáron váratlanul gyorsan nőtt a munkanélküliségi ráta. A munkaerőpiac azóta erős, az infláció csökken, tehát a kockázatok ismét kiegyenlítődtek.