Jerome Powell a Fed kamatdöntése után: nem mondanék le, hiába kérné Trump

Egyszer minden jónak vége szakad, még a Fed sajtótájékoztatójának is. Jerome Powell visszavonult a színfalak mögé, ma már nem tudjuk meg, mit gondol az amerikai elnökválasztás eredményéről. Sok dolgot egyébként sem tudunk meg, Powell a korábbi üzeneteket mantrázta: a jegybank adatvezérelt jellegét, a gazdaság erejét, a kockázatok kiegyensúlyozottságát.

A legértekesebb üzenet az volt, amit a semleges kamatszintről mondott: egyelőre úgy gondolja a Fed, hogy még nem érték el, ám pontosan nem fogják tudni, amikor elérték, ezért nagyon óvatosan fognak eljárni. Ha a gazdaság gyengébben teljesjít, készek gyorsabban lépni, ám ha annak látják szükségességét, szünetet tartanak a kamatcsökkentésekben.

Nem tudott mondani semmit a decemberi ülésről sem, a jövő évi kamatpályáról pedig végképp nem, a hozamemelkedés miatt viszont nem aggódik a Fed: az inflációs várakozások továbbra is összhangban vannak az inflációs célla, és tesz érte a Fed, hogy ez így is legyen. A munkaerőpiaci és inflációs célok kiegyensúlyozottak, egyelőre minden rendben a gazdaságban, a cél, hogy ez így is maradjon.

Sok kérdést kapott az elnökválasztásról, de nem igazán válaszolta meg őket.

Az egyik konkrét válasza az volt, hogy akkor sem mondana le, ha Trump ezt kérné tőle. A fiskális politika változásaival majd akkor foglalkozik a Fed, ha ez aktuális lesz, rövid távon az elnökválasztás nem befolyásolja a Fed kamatpolitikáját, a fiskális politika egyébként is csak egy a sok változó közül, amit figyelnek. A költségvetési pálya mindenesetre fenntarthatatlan, ami kockázatot jelent az amerikai gazdaságra nézve.

A Fed legközelebb decemberben tart kamatdöntő ülést: ahogy azt megtudtuk, még ők sem tudják, mit fognak lépni akkor.