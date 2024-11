Orbán Viktor: nagy magyar-amerikai megállapodás jöhet

Orbán Viktor szerint a magyar diplomácia 100 éve nem volt olyan erős és befolyásos mint most, utalva a napokban Budapesten tartott EU-csúcsra. A TV2 Tények műsorában adott interjúban a miniszterelnök arra is kitért, hogy a világ hétmérföldes lépést tett a béke felé azzal, hogy Donald Trumpot választották meg az amerikaiak. Orbán szerint nagy magyar-amerikai megállapodások jöhetnek hamarosan.

A csillagok jól álltak az európai találkozó előtt, Donald Trump győzelmével most már mindenki tudja, hogy meg fog változni a világ. Ez a feszültség, izgalom itt volt végig velünk - mondta el a TV2 Tények című műsorában Orbán Viktor.

A mostani EU-csúcson elfogadtak egy európai paktumot az európai versenyképességért. Az európai gazdaság süllyedése, hanyatlásának megállítása volt a fő cél - tette hozzá.

A magyar diplomácia 100 éve nem volt olyan erős és nem volt olyan befolyásunk, mint most.

Most mindenki meglepődött azon, hogy Donald Trump nyert, de Orbán biztosra vette a győzelmét. Szerinte Amerikában is elegük van a háborúból, a migrációból, és elegük van a gender-dolgokból is.

Szerinte nem egy lépéssel, hanem egy hétmérföldes csizmával tett lépéssel vagyunk közelebb a békéhez azzal, hogy trump nyerte az amerikai elnökválasztást.

Most mindenki azon spekulál, hogyan fogja elérni, hogy békét teremtsen, ami szerinte óriási lépés.

Úgy véli, hogy Donald Trump nem a megmentőnk, hanem a harcostársunk, a magyar érdekekért továbbra is a magyaroknak kell kiállniuk. A Magyarország számára fontos ügyekben viszont mostantól nem vagyunk egyedül, velünk van az amerikai kormányzat - hangsúlyozta.

A háború öli meg a magyar gazdaságot. A Covid-időszakot ügyesen kimanővereztük, de a háború, szankciók, az energiaválság már betett, és amíg a háborúnak nincs vége, addig nehéz kilábalni. Ennek kapcsán még elmondta, hogy jövő héten megkezdik a költségvetés tárgyalását, bejön a munkáshitel, a megfizethetőbb otthon, a 13. havi nyugdíj megtartása, ezek mind a költségvetés részei, de csak úgy engedheti meg az ország ezeket, ha nem lesz háború.

Orbán kitért arra is, hogy nagy magyar-amerikai megállapodást szeretne kötni Trumppal, például a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt újrakötni és néhány jelentős gazdasági ügyben is szeretne vele megállapodni.

Az EU-s csúcstalálkozóra visszatérve elmondta, hogy a versenyképességi paktum tartalmazza azt, hogy fél éven belül az energiaárak csökkenését eredményező döntéseket kell hozni Európában. Anti-bürökratikus forradalmat hirdettek, vagyis le kell csökkenteni azon szabályok számát, amelyek gátolják a cégek versenyképességét és működését. Továbbá semmilyen jogszabály nem születhet, amelynek nincs versenyképességi tesztje.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher