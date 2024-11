Olyan történt a magyar inflációban, amire nem volt példa ebben az évszázadban

A Magyar Nemzeti Bank alternatív inflációs mutatói – hasonlóan a reggel megjelent hivatalos adathoz – alátámasztják az árnyomás enyhülését a magyar gazdaságban. Az egyik legfontosabb tényezőval kapcsolatban a jegybank megmutatta, hogy ilyenre 2000 óta sosem volt példa.

A Magyar Nemzeti Bank alternatív inflációs mutatói – hasonlóan a reggel megjelent hivatalos adathoz – alátámasztják az árnyomás enyhülését a magyar gazdaságban. Az egyik legfontosabb tényezővel kapcsolatban a jegybank megmutatta, hogy ilyenre 2000 óta sosem volt példa.

Októberben a fogyasztói árak 3,2%-kal voltak magasabban Magyarországon, mint egy évvel korábban. A szakértők előzetesen arra számítottak, hogy a szeptemberi 3%-ról 3,5%-ra emelkedik az infláció, vagyis a várakozásoknál jóval kisebb mértékű volt a gyorsulás. Októberben a fogyasztói árak 3,2%-kal voltak magasabban Magyarországon, mint egy évvel korábban. A szakértők előzetesen arra számítottak, hogy a szeptemberi 3%-ról 3,5%-ra emelkedik az infláció, vagyis a várakozásoknál jóval kisebb mértékű volt a gyorsulás.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 11. 12. Nagy meglepetés az októberi inflációban!

A tartósabb inflációs tendenciákat megragadó, éves bázison számított jegybanki mutatók csökkentek. A ritkán változó árú termékek inflációja 5,0, a feldolgozott élelmiszerek nélkül számított maginfláció pedig 4,9 százalékon alakult. Ez 0,4, illetve 0,6 százalékpontos mérséklődést jelent szeptemberhez képest.

A rövid értékelésében a jegybank is kiemeli azt a feltűnő hatást, hogy a maginfláció csökkenését a piaci szolgáltatások, ezen belül is elsősorban

a telekommunikációs szolgáltatások előző hónaphoz viszonyított példátlan mértékű árcsökkenése okozta.

Ugyanakkor pontos okot erre az árhatásra az MNB sem nevez meg. Pedig a jelenség valóban rendkívüli: a telefon, internet szolgáltatások árszintje a KSH mérésre szerint egy hónap alatt 6,8%-kal csökkentek. A jegybank közzé is tett erről egy extra ábrát az értékelésében, amiből jól látszik, hogy az elmúlt 25 év havi árváltozásai között mennyire rendkívüli a mostani áresés. A "mobilelefon- és internet-szolgáltatások" árai ebben az időszakban még sosem csökkent 6% felett, sőt, még 4-6% közötti mértékben sem. És 2-4% között is csak elvétve:

Mivel sem a KSH, sem az MNB nem adott magyarázatot a rendkívüli áresésre, egyelőre az elemőzk is sötétben tapogatóznak. Elsőre azt lehetne gondolni, hogy ilyen mértékű árcsökkenést ebbe a nagy termékcsoportban csak valamelyik nagy szolgáltató jelentős lépése tud okozni – amit persze a többi szolgáltató előfizetője nem érez. Árokszállási Zoltán, az MBH Bank vezető elemzője egy másik lehetőségre is felhívja a figyelmet: értékelésben azt írja, könnyen lehet, hogy a telefon-és internetszolgáltatásoknak a regisztrált, markáns árcsökkenése a szeptemberi árvíz idején biztosított ingyen adatcsomagok hatását tükrözi, amit októberben (a számlázási időszakban) számolhatott el a KSH. Ha valóban ez az ok, akkor az várható, hogy az előttünk álló időszakban (vélhetően a novemberi hónap folyamán) jelentős emelkedést fog mérni a KSH ebben a körben, ami a havi indexet 0,2 százalékponttal dobhatja meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images