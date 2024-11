Megszakadhat az ukrán gáztranzit, fontos lépést tett Szlovákia, ami Magyarországnak is nagy lehetőséget jelent

Portfolio 2024. november 13. 16:39

Nagy a veszélye annak, hogy az orosz gáz ukrajnai tranzitja év elejétől megszakad, ezért kísérleti jellegű gázszerződést kötöttünk az azerbajdzsáni állami SOCAR-ral, ha pedig tényleg megszakad az ukrajnai tranzit, akkor hosszabb távú szerződést is köthetünk, a gázt pedig Magyarországon keresztül hozhatjuk be – jelezte szerdán a Reutersnek adott interjúban a szlovák állami gázszolgáltató SPP vezérigazgatója. Közben az ukrán miniszterelnök-helyettes ma azt mondta: még nem zárható ki, hogy év vége előtt megszületik egy megállapodás az ukrajnai gáztranzit fennmaradásáról, de egyébként az európai gázvásárlók orosz gáz nélkül is meg tudják oldani az ellátásukat.