Rettentő kellemetlen módon próbál védekezni egy fogyasztóvédelmi perben a népszerű luxuscsoki márka - Ennyit a minőségről?

A svájci Lindt csokimárka valószínűleg mindenki szemében úgy él, mint egy minőségi desszert, amely okkal jóval drágább más hasonló termékeknél. Egy az Egyesült Államokban zajló fogyasztóvédelmi per most alaposan meg fogja tépázni ezt a renomét, hiszen a cég ügyvédjei lényegében beismerték: üres reklámszöveg az egész - írja a Telex

Valószínűleg az elmúlt hónapokban mindenki látott már Lindt reklámot: révült tekintetű nagymesterek gondosan válogatott alapanyagokból már-már vallásos áhítattal alkotják meg az édességet, így teljesen jogos, hogy az utána borsos áron kerül a boltokba.

Egy amerikai kutatás szerint nagyon úgy néz ki, hogy a válogatott alapanyagok közé az egészségre nem feltétlen jó hatású ólom és kadmium is befért.

Az már önmagában kellemetlen, ha egy elméletileg csúcskategóriás termékben nehézfémeket mutatnak ki, nem meglepő tehát, hogy az Egyesült Államokban több fogyasztóvédelmi per is indult a csokigyár ellen, részben azért, mert az emberek a Lindt termékeinél azért nem csak a csokoládéért, de a márkáért is fizetnek.

Ekkor borítottak fel mindent az édeséggyár ügyvédjei, akik azzal próbálták védeni a céget, hogy a magas minőség és a gondosan válogatott alapanyagok igazából kizárólag promóciós szövegek, ilyenekért pedig nem vonhatóak felelősségre (lényegében tehát beismerték, hogy a termékek semmivel nem minőségibbek más csokoládéknál).

Az utolsó szög a történet koporsójába az volt, hogy az amerikai bíróságok ezt a védekezést még el is utasították.

Címlapkép forrása: Shutterstock