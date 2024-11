Soha nem látott bevándorlási hullám indult, hatalmas nyereséget hozott a migráció

Tavaly rekordmértékű migráció érte el a fejlett országokat, ami segítette a gazdaságok fellendülését, de egyben növekvő politikai ellenállást is kiváltott. A migrációs hullám leginkább az Egyesült Királyságot, Kanadát és az Egyesült Államokat érte el, ahol a munkavállalók és a nemzetközi diákok száma emelkedett, de az egyre szigorúbb belépési szabályok is jeleznek egy változást.

Rekordmértékben nőtt a migráció 2023-ban a gazdag országok irányába, ami számos gazdaság számára segített a járvány utáni inflációs válság kezelésében. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) jelentése szerint tavaly 6,5 millió ember költözött a 38 OECD-tagországba állandó migrációs útvonalakon, ami csaknem 10%-os növekedést jelent az előző évhez képest – írja a Financial Times.

Az Egyesült Királyságban például 750 ezer fővel nőtt a nettó migráció, ami az egészségügyi és szociális ágazatban történő munkaerő-felvételnek köszönhető.

Bár a migráció sok gazdaság számára segítette a munkanélküliség csökkentését és a gazdasági növekedést, a politikai következmények már most is érezhetők. Az OECD országok közül egyharmadában rekordmértékű bevándorlás történt, köztük Kanadában, Franciaországban és Japánban is.

Az Egyesült Államokban 1,2 millió legális – vagyis megfelelő engedélyekkel és papírokkal rendelkező – bevándorló érkezett, ami szintén hozzájárult a munkaerőpiac fellendüléséhez.

Ugyanakkor a politikai reakciók is felerősödtek, különösen az Egyesült Államokban, ahol a választók egyre inkább aggodalmukat fejezték ki a bevándorlás növekvő mértéke miatt. Donald Trump elnökjelölt kampányában ismét a nem dokumentált migráció elleni szigorú intézkedéseket ígért, ami tovább növelheti a politikai feszültségeket. A menedékkérők száma szintén rekordot döntött, különösen a venezuelai, kolumbiai, nicaraguai és haiti bevándorlók révén.

De hiába a gazdasági nyereség a bevándorlókon, az OECD tagállamai közül több, hagyományosan nagy migrációs célország, mint Kanada, Ausztrália és az Egyesült Királyság is szigorította a belépési szabályokat.

A nemzetközi diákok növekvő száma különösen nyomást gyakorolt az ingatlanpiacokra, ezért ezek az országok különféle intézkedéseket vezettek be, például a diákok számának korlátozását vagy a magasabb tandíjak bevezetését. Az OECD szerint a következő években a migrációs szabályozások szigorítása várható,

miközben a munkaerőhiány és a társadalom elöregedése miatt sok ország továbbra is szükséget fog érezni a külföldi munkavállalókra.

A következő években várhatóan tovább csökkenthetik a bevándorlás mértékét, ami politikai és gazdasági feszültségekhez vezethet, mivel a gazdaságok növekedéséhez elengedhetetlen a külföldi munkaerő, különösen az Egyesült Államokban, ahol a mezőgazdaság, a turizmus és az egészségügy területén van szükség leginkább külföldi munkavállalókra.

Címlapkép forrása: EU