Bekeményít a Wizz Air - Vége a trükközésnek?

A légitársaság prezentációjában konkrétan így fogalmazott: "Focus on increasing baggage sales over winter season, in part from improved monitoring of carry-on luggage" (Fókusz a poggyászeladások növelésére a téli szezonban, részben a kézipoggyászok alaposabb ellenőrzésével). Ez a kijelentés arra utal, hogy

a Wizz Air fokozni kívánja a kézipoggyászok méretének és súlyának ellenőrzését.

Az új bejelentés fényében az utazóknak érdemes felkészülniük a szigorúbb ellenőrzésekre, a mérethatárok pontos betartása kulcsfontosságú lehet a problémamentes utazáshoz.

Ugyanakkor a prezentáció egy másik érdekes pontot is tartalmazott: "Launched a 'Customer First' internal initiative –focused on reducing delays and improving overall experience" (Elindítottuk a 'Vevő az első' belső kezdeményezést - a késések csökkentésére és az általános élmény javítására összpontosítva). Ez arra utal, hogy a Wizz Air igyekszik egyensúlyt teremteni a bevételnövelés és az utasok elégedettségének javítása között.