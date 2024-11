EKB: újabb adósságválság és gazdasági visszaesés fenyegeti Európát

Az Európai Központi Bank (EKB) figyelmeztetett, hogy az euróövezet újabb adósságválsággal nézhet szembe, ha nem sikerül növelni a gazdasági növekedést, csökkenteni az államadósságot és megoldani a politikai bizonytalanságokat. Az EKB éves pénzügyi stabilitási jelentésében hangsúlyozta a magas adósságszintek és költségvetési hiányok, valamint a gyenge növekedés és a politikai bizonytalanságok okozta kockázatokat.

Az EKB jelentése kiemeli, hogy a francia és német 10 éves államkötvények közötti hozamkülönbség 0,77 százalékpontra emelkedett, megközelítve a 12 éves csúcsot.

Ez a befektetők aggodalmát tükrözi az államadósság fenntarthatóságával kapcsolatban, különösen a gyenge gazdasági növekedés és a magas adósságszintek fényében.

Az EKB arra is figyelmeztetett, hogy a részvény- és kötvénypiacok egyre nagyobb kockázatnak vannak kitéve a hirtelen kiigazítások miatt, ami a magas értékelések és a kockázati koncentráció következménye.

Egy esetleges gazdasági visszaesés során a bankok mérlegei is sérülhetnek, mivel a fogyasztók és a vállalatok már most is küzdenek a magasabb kamatlábakkal.

Az EKB hangsúlyozta, hogy a kormányoknak támogatniuk kell a gazdasági növekedést és csökkenteniük kell az államadósságot a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében.

Úgy látják, az euróövezet gazdasági növekedésével kapcsolatos kockázatok lefelé tolódtak el, mivel az infláció közelebb került a 2%-hoz, miközben a pénzügyi piacokon az elmúlt hónapokban többször is erőteljes, de rövid ideig tartó volatilitási hullámzást tapasztaltak.

„A pénzügyi stabilitás kilátásait beárnyékolja a fokozott makro-pénzügyi és geopolitikai bizonytalanság, valamint a növekvő kereskedelempolitikai bizonytalanság” – mondta Luis de Guindos, az EKB alelnöke.

