Egekbe szökött a gáz ára, egy éve nem láttunk ilyet!

Ma több mint 3 százalékkal került feljebb a földgáz határidős jegyzése a holland gáztőzsdén, megközelítve az 50 eurós megawatt-óránkénti szintet. A meredek emelkedés hátterében több ok is meghúzódik, mind a keresleti, mind a kíálati oldalon lehetnek nehézségek.

A magasabb keresletet és a kínálat-oldali bizonytalanságokat árazva nagyot emelkedik ma a földgáz ára Európában, a holland gáztőzsdén eddig 3,2 százalékkal került feljebb a jegyzés, jelenleg 48 euró/MWh-nál járunk, i

lyen magasan utoljára tavaly októberben volt a földgáz ára.

A közelgő sarkvidéki légtömeg az előrejelzések szerint kiterjedt havazást, intenzív téli viharokat és átlag alatti hőmérsékletet hoz, ami a korábbi előrejelzésekhez képest fokozza a fűtési és villamosenergia-termelés iránti igényt.

A befektetők emellett az orosz-ukrán konfliktus eszkalálódását is figyelik, a további ellátási bizonytalanságok is beépülnek az árakba, miközben az Ukrajnán keresztül Európába irányuló orosz gázexport csütörtökön stabil volt annak ellenére, hogy a Gazprom és az osztrák OMV között folyamatban lévő szerződéses nézeteltérések miatt szombaton átmenetileg leállt az áramlás. Ennek ellenére az Európába irányuló szállítás kilátásai továbbra is bizonytalanok maradtak a következő hetekre vonatkozóan, mivel az EUstream adatai szerint az Ausztrián és Szlovákián keresztül érkező alacsony igények az ellátás leállítása előtti szintek alatt maradtak, ami szintén emelte az árakat.

