Ilyen időjárás vár ránk vasárnap estig

Vasárnap napközben átmenetileg nagyobb területen megvastagszik a felhőzet, amelynek vékonyodása, szakadozása a délutáni órákban kezdődik meg északnyugat felől. Kisebb vegyes halmazállapotú csapadék ekkor inkább csak az északkeleti határ közelében fordulhat elő néhol - jelezte előre a Hungaromet.

Időjárási helyzet Európában

Egyelőre még fagyos légtömeg tölti ki kontinensünk nagy részét, emiatt az északi és középső országokban többfelé téli, télies az idő - a csúcsértékek is jobbára fagypont közelében, a Skandináv-félszigeten az alatt alakulnak. Az elmúlt 24-36 órában hazánkban is sokfelé havazást okozó ciklon frontjaival együtt már Kelet-európai-síkság és a Fekete-tenger fölött jár, felhőzetéből többfelé fordul elő havazás, délebbre eső is.

Elöregedő légörvény okoz havazást, hózáporokat Skandináviában is, miközben az Atlanti-óceán fölött gyors ütemben mélyülő ciklon erős melegfrontja többfelé kiadós esővel érte el a Brit-szigeteket. A melegfront mögött kifejezetten enyhe légtömeg indult el nagy sebességgel a szárazföld belseje felé.

Ezek az igen enyhe léghullámok a következő 36 órában a Kárpát-medencét is elérik, hatásukat a talaj közelében azonban nem mindenütt lesz érezhető -

vasárnap jelentős lesz a hőmérséklet-különbség országunk északkeleti és délnyugati vidékei között.

Várható időjárás vasárnap éjfélig

A kezdeti nagyrészt derült vagy gyengén felhős időt követően este, éjszaka nyugat, északnyugat felől ismét egyre több felhő érkezik - miközben északkeleten, keleten helyenként zúzmarás köd képződik - , és vasárnap napközben átmenetileg nagyobb területen meg is vastagszik a felhőzet, amelynek vékonyodása, szakadozása a délutáni órákban kezdődik meg északnyugat felől.

Kisebb vegyes halmazállapotú csapadék ekkor inkább csak az északkeleti határ közelében fordulhat elő néhol. Az északnyugati szél veszít erejéből, majd estére délire fordul, és hajnaltól az ország délnyugati kétharmadán ismét nagyobb területen kísérhetik élénk, néhol erős lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és 0 fok között várható, de a szélárnyékos, hóval borított északkeleti tájakon ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk. A Dunántúlon már este, késő este beállhat a minimum. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap

az északi, északkeleti harmadban -1 és +4, másutt 5 és 13 fok között valószínű

- délnyugaton számíthatunk a magasabb értékekre.

