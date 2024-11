Máris itt van az újabb energiaválság? Aggasztó jelek mutatkoznak a gázpiacon

Az európai energiapiac újabb kihívásokkal néz szembe, miközben a kontinens még mindig küzd a két évvel ezelőtti energiaválság következményeivel. A gáztartalékok gyors kimerülése és az orosz ellátás bizonytalansága ismét feszültté teszi a helyzetet, ami az árak emelkedésében és a gazdasági nehézségek fokozódásában mutatkozik meg - számolt be a Bloomberg

Az ukrajnai konfliktus eszkalálódása jelentősen hozzájárult a gázárak idei, mintegy 45 százalékos emelkedéséhez. Bár az árak még nem érték el a 2022-es rekordszintet, már most is elég magasak ahhoz, hogy tovább mélyítsék a háztartások megélhetési válságát és fokozzák a nyomást a már amúgy is nehéz helyzetben lévő gyártóvállalatokon.

A hideg időjárás és a szélcsendes időszakok (ami a szélenergia-termelés miatt kedvezőtlen) miatt

a gáztartalékok a vártnál gyorsabban fogynak.

Markus Krebber, az RWE vezérigazgatója egy pénteki konferencián így fogalmazott:

Továbbra is gondjaink vannak a gázellátással. Ha valóban függetlenek akarunk lenni az orosz gáztól, akkor több importkapacitásra van szükségünk, és ezt valószínűleg idén télen is látni fogjuk, mert a gáztárolók elég gyorsan ürülnek a hideg télkezdet miatt.

Az Oroszország és Ukrajna közötti feszültség további eszkalálódása és az Egyesült Államok által a Gazprombankra kivetett szankciók növelik annak kockázatát, hogy leáll a még mindig néhány közép-európai országba tartó orosz földgázáramlás. Az Energy Aspects elemzői szerint

ez a helyzet még nagyobb nyomást gyakorolna a gázpiacra, és a globális árak jelentősen emelkednének.

Európa már felkészült arra, hogy az orosz gáz Ukrajnán keresztül történő áramlása megszűnhet, amikor a tranzitmegállapodás az év végén lejár. A szankciók azt jelentik, hogy a gázáramlás már korábban leállhat, Magyarország pedig arra figyelmeztetett, hogy energiabiztonsága veszélybe került.

Az árak tükrözik a fennmaradó olcsó orosz gázáramlás egy részének lehetséges elvesztését, az USA-ból érkező extra LNG-szállítmányok késedelmét, és a hideg telet.

A piaci feszültséget jelzi, hogy a nyári gázárak - amikor elvileg olcsóbban lehetne feltölteni a tárolókat - magasabbak, mint a következő téli árak.

Ez arra utal, hogy az energiaköltségek hosszabb ideig maradhatnak magasak.

Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség ügyvezető igazgatója figyelmeztetett, hogy Európának bőséges készletekre van szüksége a tél későbbi szakaszára, különösen ha január 1-jén megszűnik az Ukrajnán keresztül történő orosz gáztranzit.

Németországban, Európa legnagyobb gazdaságában, a magas energiaköltségek miatt számos gyár kénytelen volt leállítani vagy visszafogni a termelést a 2022-es energiaválság során. Ole Hansen, a Saxo Bank árupiaci stratégiáért felelős vezetője szerint:

Ismét az energiaigényes gazdaságok, élükön Németországgal, fogják a legjobban megszenvedni (a magas energiaárakat). A német gazdaságot amúgy is sújtják az autóipar, a vegyipar és a gépipar gondjai.

Bár az energiaadagolás kockázata jelenleg alacsony, egy hideg tél nagyobb versenyt teremthet az LNG-szállítmányokért, ami tovább emelheti az árakat és problémákat okozhat a régióban. Hansen hozzátette:

Megnövekedett a kockázata annak, hogy Európa szerencséje, ami az enyhe időjárást illeti, az érkező télre elfogyott. Más szóval kénytelenek vagyunk az LNG-importra támaszkodni, és ezzel együtt arra, hogy versenyképesek maradjunk Ázsiával szemben.

Címlapkép forrása: Shutterstock