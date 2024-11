Nagy hír érkezett Paks II. számára: zöld a lámpa az első betonöntéshez!

Elfogadta az Országos Atomenergia Hivatal a Paks II. projekt előzetes biztonsági jelentését, ezért feloldotta a létesítési engedélyben kikötött visszatartási pontot, így megtörténhet majd az ún. első beton kiöntése a telephelyen – jelentette be a pénteken délután a fontos fejleményt a Hivatal. A kedvező hírt rögtön kommentálta egy Facebook-videóban a projektért felelős Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A Roszatom vezérigazgatója a minap azt vázolta: jövő február közepe körül megtörténhet az első beton kiöntése a paksi telephelyen, amivel a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség rendszere szerint hivatalosan is megkezdettnek számít majd az építési folyamat, ma pedig meg is érkezett az ezt lehetővé tevő hatósági döntés. Az első beton tényleges kiöntéséhez előtte még szükség van arra, hogy az OAH az elvégzett talajszilárdítási munkálatok után is kiadjon egy engedélyt.

Az Országos Atomenergia Hivatal mai döntéséhez kapcsolódóan kiadott egy közleményt, amelyben részletesen bemutatta, hogy hogyan jutott ide a folyamat. Ennek az a lényege, hogy a 2022. nyarán a Paks II. projektnek kiadott létesítési engedélybe ún. visszatartási pontot rakott bele a hivatal (frissíteni kell az előzetes biztonsági jelentést), és most ezt a pontot feloldotta, mert a jelentést elfogadta az idén augusztusban benyújtott legutolsó információk alapján.

2025: új aranykort vagy vámháborút hoz Trump nekünk? A magyar gazdaság és a forintárfolyam kilátásairól is szó lesz a Portfolio december 10-i Signature klub eseményén, amelyre még nem késő regisztrálni:

A visszatartási pont feloldása után

olyan jelentős, de további engedélyeket igénylő, tevékenységek megkezdésére nyílik lehetőség, mint az ún. első beton öntés, amely során az új blokk nukleáris sziget első betonozási munkáit végzik

– rögzíti a Hivatal.

Az is lényeges, hogy "a létesítési engedélyezési eljárás, valamint a most lefolytatott visszatartási pont feloldási eljárás alapját képező dokumentáció már nem módosítható, ettől csak változáskezelési folyamatot követve lehet eltérni."

A mostani döntés nyomán tehát a Paks II. Zrt. "megkezdheti a terület-előkészítési munkálatokon felüli további létesítési tevékenységeket az adott tevékenységekhez kapcsolódó engedélyek szerint, az azokban szereplő kötelezések, feltételek teljesítését követően." Így például megtörténhet majd a létesítés következő jelentős mérföldköve az ún. első beton öntés, de ahhoz még meg kell szerezni a talajszilárdítás használatbavételi engedélyt is.

A fejleményt rövid videóban kommentáló Szijjártó Péter azt emelte ki, hogy az első beton kiöntésének lehetősége

az egyik legfontosabb mérföldkő egy nukleáris létesítmény során.

Megjegyezte: a félmillió oldalas (!) létesítési engedély teljes körű kiadásához szükség volt a résfal megépítésére és a talajszilárdítási tapasztalatok beadására is.

A miniszter jelezte, hogy az első beton kiöntésére " jövő év elején kerülhet majd sor", amellyel a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenterdjei szerint "már hivatalosan is építés alatt álló nukleáris létesítménynek minősül" a projekt. Jelezte, hogy már ezren dolgoznak az építési területen, megtörtént a talajkiemelés 23 méterig, és a talajszilárdításhoz szükséges 75 ezer cölöpből 39 ezer már a földben van.

Címlapkép forrása: Paks II. Zrt. Facebook-oldala