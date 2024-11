Növekedési bajnoknak indultak, most már alulmúlják a várakozásokat

Portfolio 2024. november 29. 12:37

Jelentősen lassult az év harmadik negyedévében a gazdasági növekedés, a várakozásokat is alulmúlja Indiában, ami elsősorban a gyenge városi fogyasztásnak és az emelkedő élelmiszeráraknak tudható be. A bruttó hazai termék (GDP) bővülése elmaradt mind az elemzői várakozásoktól, mind a központi bank előrejelzésétől. Ennek ellenére India továbbra is az egyik legdinamikusabban fejlődő nagy gazdaságok közé tartozik, és a szakértők szerint az év végén újra lendületet vehet.