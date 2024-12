Félmilliós bírság fenyeget: ezt minden magyar kutyatulajdonosnak tudnia kell

A kutyatartás Magyarországon széles körben elterjedt, de a szabályok ismerete és betartása már korántsem ilyen általános. Pedig a felelőtlenség komoly következményekkel járhat: akár több százezer forintos pénzbírságra is számíthatnak az óvatlan gazdik. A kutyatartás nemcsak a gazdákat érinti, hanem azokat is, akiknek a mindennapjait befolyásolhatják az állatok.

Magyarországon a kutyák száma meghaladhatja a 2,8 milliót, ezzel a világ egyik legkutyásabb országa vagyunk. Egy tavalyi kutatás szerint ezer főre 211 kutya jut, amivel globális szinten a negyedik helyen állunk. Bár a magyarok többsége szereti a kutyákat, a tapasztalatok szerint a kutyatartással kapcsolatos szabályokat sokan nem ismerik, vagy nem tartják be. Pedig ezek a szabályok nemcsak az állatok, hanem az emberek biztonságát és nyugalmát is szolgálják – kezdi cikkét a Pénzcentrum.

A sétáltatás szabályai

A kutyasétáltatás egyik alapvető szabálya, hogy belterületen közterületen csak pórázon lehet vezetni az állatot, kivéve az erre kijelölt kutyafuttató területeken. A veszélyesnek minősített kutyák esetében a póráz mellett szájkosár is kötelező, és szigorúbb előírások vonatkoznak a szállításukra is.

Közösségi közlekedési eszközökön minden kutyának vagy szájkosarat kell viselnie, vagy zárt szállítóboxban kell utaznia, emellett az oltási könyv megléte is kötelező.

Külterületi és erdei szabályozás

Kutyával kirándulni remek program, de fontos tudni, hogy az erdőkben is kötelező a póráz használata. Ennek elmulasztása nemcsak bírsággal járhat, hanem a kutya életét is kockáztatja: a vadászati törvény szerint a vadat üldöző kutyákat a vadász akár le is lőheti. Ez különösen fontos figyelmeztetés azok számára, akik a szabadban engednék el az állatot.

Mindezekért pedig pénzbírság is kiszabható - az érvényben lévő rendelkezés alapján a póráz nélküli kutyasétáltatás esetén a helyszíni bírság 6 500-tól 65 ezer forintig terjedhet, de ha valaki ezt a szabálysértést fél éven belül többször is elköveti, akkor a bírság összege 90 ezer forint is lehet.

Ha a kutya önmaga szökik el az utcán, akár 450 ezer forintos bírságot is kiszámlázhatnak a hatóságok.

Tisztaság és közterületi felelősség

A kutyák ürülékének eltávolítása is törvényi kötelezettség. A járdán hagyott kutyagumi nemcsak esztétikai probléma, hanem egészségügyi kockázatot is jelenthet, mivel a kutyák széklete fertőző betegségeket is hordozhat.

A szabály megszegése pénzbírságot vonhat maga után, amely az adott önkormányzat előírásaitól függően 5 ezer forinttól akár 150 ezer forintig is terjedhet.

Felelősség és következmények

A kutyatartók nemcsak saját állatukért, hanem annak másokra gyakorolt hatásáért is felelősek. Ha a kutya kárt okoz – legyen az emberi sérülés vagy más állat elleni támadás –, a gazda anyagi és jogi felelősségre vonható. Súlyos esetekben akár börtönbüntetés is kiszabható, különösen, ha a támadás maradandó sérülést vagy halált okoz. Ezért nemcsak a szabályok betartása, hanem a megfelelő nevelés és odafigyelés is alapvető.

