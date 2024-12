Romlik a helyzet a japán gazdaságban

A japán feldolgozóipar teljesítménye novemberben jelentősen visszaesett, ami elsősorban a gyenge keresletre vezethető vissza. A magánszektor felmérése szerint a gyárak termelése az elmúlt nyolc hónap leggyorsabb ütemében csökkent, miközben a cégek kénytelenek voltak visszafogni tevékenységüket.

A Jibun Bank Japan feldolgozóipari beszerzési menedzser indexe (bmi) novemberben 49,0 pontra esett vissza az októberi 49,2-ről, ami március óta a legalacsonyabb érték. Ez már az ötödik egymást követő hónap, amikor az index a növekedést a zsugorodástól elválasztó 50 pontos küszöb alatt maradt.

A japán feldolgozóipar teljesítménye novemberben lehangoló volt

- nyilatkozta Usamah Bhatti, az S&P Global Market Intelligence szakértője.

Az új megrendelések alindexe továbbra is csökkenést mutat, bár a visszaesés üteme októberhez képest mérséklődött. A mutató már másfél éve nem érte el az 50 pontos határt. A csökkenés hátterében elsősorban a belföldi és külföldi kereslet visszaesése áll.

Az új exportmegrendelések már 33 hónapja folyamatosan csökkennek.

A gyenge kereslet miatt a vállalatok kénytelenek voltak termelésüket visszafogni, különösen a félvezető- és az autiparban. Ennek következtében a kibocsátás április óta a leggyorsabb ütemben csökkent. A foglalkoztatás szintje is csökkent, először az elmúlt kilenc hónap során.

A költségnyomás azonban továbbra is erős maradt, elsősorban a munkaerő, a logisztika és a nyersanyagok - különösen az importált alapanyagok - magasabb árai miatt. A kibocsátási árak inflációja júliusi szintre emelkedett.

A cégek az eladási árak erőteljesebb emelése mellett döntöttek az árrés védelme érdekében

- tette hozzá Bhatti.

A japán kormány pénteken közzétett adatai szerint Tokióban novemberben gyorsult a fogyasztói maginfláció, és továbbra is meghaladta a Bank of Japan 2%-os célértékét. Ez életben tartja a piaci várakozásokat egy esetleges közeli kamatemelésre vonatkozóan, amelyre a jegybank elnöke utalást is tett.

A kedvezőtlen tendenciák ellenére a gyártók továbbra is optimisták üzleti kilátásaikat illetően. A bizalmi index három hónapos csúcsra emelkedett, amit az új termékek bevezetéséhez fűzött remények és a széles körű gazdasági fellendülés várakozása támogat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images