Visszavonta a Mol befektetési ajánlású, "Baa3" szintű hosszú távú besorolását a Moody's Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a Londonban bejelentett döntés indoklásában hangsúlyozta , hogy saját üzleti megfontolásai alapján szüntette meg a magyar olaj- és gázipari vállalatcsoport osztályzatát. A napokban több elemző is újraértékelte a Mol részvényével kapcsolatos várakozásokat: volt aki emelt, és volt, aki csökkentett a céláron.

A Moody's a keddi bejelentéshez nem fűzött annál részletesebb indoklást, mint hogy "for our own business reasons, azaz a saját üzleti okaikból kifolyólag vonták vissza a minősítést.

A cég általános eljárási szabályzatában szereplő ismertetés mindazonáltal hangsúlyozza, hogy amikor egy osztályzat visszavonását a Moody's saját üzleti megfontolásaival indokolja, akkor

az intézkedés semmiféle aggályt nem tükröz az érintett adós hitelképességével vagy vezetőségénekminőségével kapcsolatban.

A Moody's az "üzleti okokból" történő minősítés-visszavonások esetén a piaci szereplők számára a hitelminősítés fenntartásából származó információs előnyöket és a hitelminősítés fenntartásához és ellenőrzéséhez szükséges erőforrásokat vagy egyéb üzleti megfontolásokat mérlegel.

A Moody's a keddi közleményben kiemeli, hogy a visszavonás időpontjában a Mol "Baa3" osztályzatára pozitív kilátás volt érvényben.

A Moody's éppen egy éve, tavaly decemberben javította felminősítés lehetőségére utaló pozitívra az addigi stabilról a Mol besorolásának kilátását. Ehhez fűzött akkori indoklásában a hitelminősítő kiemelte, hogy a 2018 óta eltelt időszakban javult a Mol diverzifikációja és eredménytermelő kapacitása, mindemellett nagyon erőteljesek a cégcsoport adósminőségi mérőszámai. A kilátás tavalyi javításának indoklásában a Moody's kiemelte, hogy a Mol jelentős súllyal, piacvezetői pozíciókkal van jelen a közép- és kelet-európai térségben, Nelson Complexity indexe - amely az olajfinomítói tevékenység összetettségének és fejlettségi szintjének mérőszáma - meghaladja az átlagot, és a Mol ennek révén magas árrésű finomított termékeket tud előállítani nehéz, kénes típusú nyersolajból is.

A hitelminősítő hangsúlyozza, hogy a Mol Közép-Európa egyik vezető integrált olaj- és gázipari vállalata, amelynek bevétele hozzávetőleg 24,6 milliárd dollár, eszközállománya mintegy 21,2 milliárd dollár volt 2023 végén. A Moody's hangsúlyozta azt is, hogy a Mol olaj- és földgáztermelése 90-100 ezer nyersolajhordó-egyenérték körüli szinten stabilizálódott a 2027-ig terjedő időszakra, tekintettel az új készletek feltárására mindenekelőtt Horvátországban, Azerbajdzsánban és Kazahsztánban.

A befektetők egyébként inkább az EBITDA-t figyelik az energiaipari vállalatok eseén, ebben a tekintetben is kifejezetten erős évet zárt tavaly a Mol: több mint 3 milliárd dollár lett a csoportszintű eredmény, az idei első három negyedév summája pedig közel 2,4 milliárd dollár.

A Mol persze nem maradt hitelminősítői besorolás nélkül, november végén ugyanis az S&P Global Ratings Europe Limited (S&P) áttekintette a társaság, illetve az S&P által minősített Mol kötvények besorolásait és nem módosított azokon, így a Mol és a vizsgált kötvények továbbra is „BBB-” minősítéssel bírnak az S&P-nél.

A Moody's egyébként a Mollal kapcsolatos döntést megelőzően, péntek este Magyarország adósbesorolásához tartozó eddigi stabil kilátását negatívra rontotta.

Ami pedig a Mol részvényét illeti, az elemzők felől több friss jelzés is érkezett a napokban:

A cseh Wood & Company megerősítette 3810 forintos célárát, amihez vételi ajánlás társul.

A lengyel mBank 3825-ről 3996 forintra emelte árfolyamcélját vételi javaslat fenntartása mellett,

árfolyamcélját vételi javaslat fenntartása mellett, a szintén lengyel Biuro Maklerskie Pekao azonban 3015-ről 2813 forintra mérsékelte prognózisát, tartás ajánlás mellett.

A Reuters adatbázisában elérhető elemzői konszenzusos célár 3342 forint, ami a mostani árfolyam mellett mintegy 28 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

