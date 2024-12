A magyar gázellátást ellehetetlenítő szankciókból egyelőre nem enged Washington

„Az Egyesült Államok Gazprombank elleni szankciói megerősítik elkötelezettségünket, hogy korlátozzuk Oroszország képességét, amivel a nemzetközi pénzügyi rendszert felhasználja Ukrajna elleni háborújához. Továbbra is megteszünk minden megfelelő lépést, hogy felelősségre vonjuk azokat, akik elősegítik vagy hasznot húznak Oroszország illegális háborújából” – szúrta ki David Pressman budapesti amerikai nagykövet X-posztját a 444.

