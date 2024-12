Ha bármit kérdezhetnél szakértőktől Magyarország jövőjéről, mi lenne az?

A magyar gazdaság kilátásai rendkívül bizonytalanok, és Donald Trump jövő évi hatalomra kerülése csak még bizonytalanabbá teszi a képet. Jövő hét után viszont tisztábban láthatunk: meghívott szakértőink ugyanis pont a magyar kilátásokat fogják kivesézni Signature klubunkon , ahol te is felteheted kérséseidet. Élj az alkalommal, és regisztrálj mielőbb.

A magyar gazdaság gyengén teljesít, a legutóbb közölt adatok szerint visszatért a recesszió Magyarországra. A forint ezzel együtt kétéves mélypontra gyengült. A kilátások bizonytalanok: a várakozások szerint jövőre visszatérhet a növekedés, ám hogy az mekkora lesz, azzal kapcsolatban sok a kérdés.

Ezek a témák kerülnek terítékre jövő heti online Signature klubunkon, ahol te is felteheted kérdéseidet a szakértőknek.

Ha érdekel téged, mik lehetnek 2025 legfontosabb történései a gazdaságban és a világban, december 10-én este 17:30-kor itt a helyed.

A program részletesen

17:30 - 17:35 Köszöntő

Előadó: Zsoldos Ákos, elemző, Portfolio Csoport

17:35 - 17:55 Trump 2.0: Európa kilátásai

Előadó: Czizmazia Gábor, tudományos munkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet

17:55 - 18:15 Befektetési lehetőségek 2025-ben: mit hozhat a piacoknak Trump hatalomra kerülése?

Előadó: Kiss Péter, befektetési igazgató, Amundi Alapkezelő Zrt.

18:15 - 18:55 Panelbeszélgetés: Az amerikai fordulat hatásai a magyar gazdaságra

Moderátor: Zsoldos Ákos, elemző, Portfolio Csoport

Beszélgetés résztvevői:

ifj. Becsey Zsolt, vezető közgazdász, UniCredit Bank

Trippon Mariann, vezető makrogazdasági elemző, CIB Bank

18:55 - 19:10 Kérdések és válaszok

Helyszín és időpont:

Időpont: 2024. december 10. 17:30.

Helyszín: online, pontos részleteket a klub előtt küldünk emailen.

A rendezvény december 10-én 17:30-kor kezdődik online

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images