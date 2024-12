Felszólította a német vállalatokat a kancellár ukrajnai beruházások megvalósítására

Ukrajnai beruházásaik növelésére és az ország újjáépítésében való részvételre szólította fel a német vállalatokat Olaf Scholz a német-ukrán gazdasági fórumon Berlinben. A német kancellár a jövőbeli EU-tagság vonzerejét, és hatalmas gazdasági növekedést vázolt a vállalatoknak.

A kancellár szavai szerint

Ha most és a következő években Ukrajnában fektetnek be, akkor egy jövőbeli EU-tagországba fektetnek be.

Denisz Smihal ukrán miniszterelnök még szorosabb együttműködést sürgetett, például a digitális technológiák, a mezőgazdaság, a védelem és az energia területén.

A kancellár és az ukrán miniszterelnök egyaránt a német vállalatok támogatását kérte a háború ellenére is növekvő német-ukrán kereskedelmi forgalom előtt álló kihívások leküzdésére.

A német-ukrán kereskedelem egyébként az idén rekordszintet ért el, több mint tizenkétmilliárd eurós volumennel

- mondta Peter Adrian, a DIHK elnöke.

A német vállalatoknak lehetőségük van arra, hogy szaktudásukkal és befektetési erejükkel hozzájáruljanak különösen Ukrajna újjáépítéséhez, legyen szó akár az energiaszektorról, az épületek korszerűsítéséről vagy a technológiai fejlesztésekről. Körülbelül kétezer német vállalat tevékenykedik Ukrajnában.

"Sokan közülük további beruházásokat terveznek. Segítenének az ország újjáépítésében" - mondta Scholz.

A háború után olyan növekedési ütemeket és fejlődési lehetőségeket fogunk látni Ukrajnában, amelyeket eddig csak az elmúlt két évtizedben az EU-hoz csatlakozott közép- és kelet-európai országokban láttunk

- mondta Scholz.

A német gazdaság jelentős szerepet játszott ezekben a sikertörténetekben, és maga is profitált belőlük. "Szeretnék valami hasonlót látni Ukrajnában is".

