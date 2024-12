Közeleg a nagy fordulat Magyarországon

Noha a gazdasági növekedés újbóli beindulásával kapcsolatban még sok a bizonytalanság, a foglalkoztatási tervek alapján hazai cégek pozitív várakozással tekintenek a következő évre. 2025 első negyedévében a hazai munkáltatók 35 százaléka tervezi bővíteni jelenlegi munkaerőkeretét, miközben csökkentést 21 százalékuk tervez – derül ki a Manpower Magyarország frissen közzétett előrejelzéséből.

„Noha a legfrissebb GDP adatok még recessziót mutatnak, az év elejére a munkáltatók több mint harmada létszámnövelést tervez végrehajtani, ami a hazai vállalkozások optimista várakozásait jelzi a jövő évre vonatkozóan – mondta Fehér Tamás, a Manpower magyarországi, horvátországi és szlovéniai ügyvezető igazgatója.

A cégek számottevő része már a piacainak újbóli élénkülésével kalkulál, igaz, ez a tendencia még korántsem egyöntetű. Kedvező jel, hogy a legnagyobb szegmenst jelentő alapanyag- és feldolgozóipar szereplőinek várakozása rengeteget javult az elmúlt egy évben, ugyanakkor például az autóiparban tevékenykedő cégek továbbra is visszaesésre számítanak.

A munkáltatói válaszokból származtatott, szezonálisan kiigazított Nettó Foglalkoztatási Mutató (NFM) 14 százalékos átlagos értéket ért el, ami 3 százalékponttal elmarad az előző negyedéves értéktől, ugyanakkor éves szinten 4 százalékpontos növekedést mutat.

A 14 százalékos létszámbővítési mutató egy átlagos érték, az ország egyes régiói között jelentősek az eltérések.

Országos átlag felettiek a munkáltatók várakozásai a Nyugat-Dunántúlon (NFM: +21%), Észak-Magyarországon (+18%), illetve Budapesten (+15%). A többi régióban kisebb mértékű növekedésre lehet számítani, a Dél-Dunántúl (-5%) pedig - immár második negyedéve - negatív kivételnek számít: itt újra többen jeleznek előre elbocsátást, mint munkaerőfelvételt.

Az egyes szektorokat vizsgálva szintén számottevő eltérések tapasztalhatók

Bőven az átlag feletti lehet a létszámnövekedés az alapanyag- és feldolgozóiparban (NFM: +26%) és a pénzügy és ingatlan (+23%) ágazatokban.

lehet a létszámnövekedés az alapanyag- és feldolgozóiparban (NFM: +26%) és a pénzügy és ingatlan (+23%) ágazatokban. Átlag körüli lehet a növekedés a fogyasztói javak és szolgáltatások (+13%), illetve az információtechnológia (+12%) területein.

lehet a növekedés a fogyasztói javak és szolgáltatások (+13%), illetve az információtechnológia (+12%) területein. Mérsékelt létszámnövekedésre a kommunikációs szolgáltatások (+9%), valamint az egészségügy és élettudományok (+6%) cégei körében számíthatunk.

Létszámcsökkenés várható a logisztika és autóipar (NFM: -5%) vállalatainál – itt a mutató egy év alatt nem kevesebb mint 20 százalékpontot esett, ami jól tükrözi az európai autóipart sújtó jelenlegi problémákat. Szintén nettó leépítés várható az energia és közmű (-4%) szegmensben.

Cégméret alapján összességében valamennyi kategóriában létszámnövelési szándék tapasztalható, ám a mikro- és kisvállalkozások körében ennek mértéke (6-8%) jóval az átlag alatt marad.

A felmérés változó összeállítású részében ezúttal többek között arra kérdeztek rá, hogy a cégeknek jelenleg mekkora nehézséget okoz az, hogy nyitott pozíciókat megfelelő képzettségű jelentkezők híján nem tudnak betölteni. Bár a hazai cégek 79 százaléka számolt be több-kevesebb problémáról ezen a téren, jelentős nehézséggel emiatt csak 21 százalékuk küzd. A munkaerőhiány a leginkább a gyártási munkakörökben jelentkezik, emellett a mérnöki és IT munkakörökben is széles körben jellemző.

A képzett munkaerő hiányát a cégek elsősorban a meglévő munkatársak továbbképzésével, illetve fizetésemeléssel igyekeznek csökkenteni – a válaszadók 30-30 százaléka él ezzel az eszközzel.

A hirdetési tevékenység növelésével 21 százaléknyian élnek, és jellemző még a időbeli rugalmasság (részmunkaidő, flexibilis munkaidőkeret – 20%), illetve távoli munkavégzési lehetőség, (ez utóbbit a válaszadók 16 százaléka alkalmazza).

A képzett munkaerő kiváltására az automatizációt és a mesterséges intelligenciát egyelőre csak a cégek 12 százaléka alkalmazza.

A ManpowerGroup a világ 42 országában, több mint 40 ezer munkáltató körében folytatta le negyedéves felmérését, melynek keretében Magyarországon a munkáltatók 525 fős reprezentatív mintájában szereplőket kérdezték meg 2025 első negyedéves munkaerő-felvételi szándékaikról.

