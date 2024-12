Ismét kamatot csökkentett az EKB

A harmadik negyedévben 0,4%-kal nőtt az euróövezet a fogyasztás és a készletfelhalmozásnak köszönhetően.

Az exportszektor továbbra is gyengélkedik, miközben a munkaerőpiac továbbra is ellenálló, hiszen a munkanélküliségi ráta továbbra is rekord alacsony. Ezzel szemben a munkakerő-keresletben már látnak gyengülést, ezt megerősítik a bizalmi indexek is.

A jegybank várakozásai szerint a jövőben a gazdasági növekedés javulhat, de ennek mértéke alacsonyabb lehet, mint azt korábban várták.

A fiskális és a strukturális politika feladata, hogy termelékenyebbé tegyék az euróövezet gazdaságait. Ebben elsősorban a Draghi-jelentés javaslatai segíthetnek sokat.