Nagy a baj: elkezdtek bezárni az üzemek Németországban, miután rekordot döntött az áramár

A német Bild azt írja, a rendkívüli időjárási helyzet miatt rekordot döntött az áramár, és már elkezdtek bezárni az első üzemek is, amelyek nem tudják kigazdálkodni a hatalmasra nőtt összeget.

Az úgynevezett „sötétszélcsend” (Dunkelflaute) miatt

rekordösszegűre nőtt az elektromos áram ára Németországban, elérte a 936 eurót megawattóránként.

A „sötétszélcsendes” időjárás azt jelenti, hogy nincs szél, a rétegfelhőzet miatt nem süt a nap, így a szél- és naperőművek, illetve -kollektorok alig termelnek. A helyzetet súlyosbítja, hogy Németországban idén tavasszal több mint 4 gigawattnyi lignit- és kőszéntüzelésű erőművet állítottak le.

A vállalatok most kénytelenek csökkenteni a termelést, a szászországi Feralpi cég Riesa-i acélgyára pedig teljesen leállította a gyártást.

Az esseni Anke acélgyárban szintén leállították a kemencéket. Tobias Wesselow ügyvezető igazgató elmondta, az ilyen áramár már elviselhetetlen számukra, pénzügyileg egyszerűen nem éri meg termelni.

Sok vállalat, amely a tőzsdén vásárolja az áramot, most a termelését is korlátozza – ez katasztrófa a gazdaság és az üzlet szempontjából is

– mondta Wesselow.

A rugalmas tarifákat fizető magánemberek számára is szélsőségesen drágává vált az áram – ez mintegy 1 millió háztartást érint Németországban. A Tibber áramszolgáltató arra figyelmeztette ügyfeleit, hogy az áremelkedés akár 400 százalékos is lehet.

