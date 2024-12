Egyre súlyosabb a helyzet Németországban, ez Magyarországnak is nagyon rossz hír

A Bundesbank friss előrejelzése szerint Németország gazdasága komoly kihívásokkal néz szembe, és a kilátások 2025-re sem mutatnak sokkal derűsebb képet. Az intézmény jelentősen rontotta növekedési várakozásait: a 2025-re korábban jósolt 1,1%-os bővülést 0,2%-ra mérsékelte. Mindez különösen kedvezőtlen hír Magyarország szempontjából is.

Úgy tűnik, hogy a német gazdaság problémái továbbra sem oldódtak meg. Egészen eddig az elmúlt két év gyengélkedése után az volt a konszenzus, hogy jövőre megindul a kilábalás. A német jegybank azonban kiábrándító elemzést tett közzé. Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke kiemelte, hogy Németország súlyos szerkezeti problémákkal szembesül. Az exportorientált gazdaság ráadásul különösen érzékeny a protekcionizmus globális erősödésére.

Az egykor erős német munkaerőpiac is gyengülőben van, a munkanélküliségi ráta 6,1%-ra nőtt, ami négyéves csúcsot jelent.

Különösen aggasztóak a feldolgozóipari leépítések, például a Volkswagen ágazati elbocsátásai, amelyek megrendítették a fogyasztói bizalmat. A Bundesbank szerint a téli hónapokban további foglalkoztatottságcsökkenés várható, amely súlyosan érinti a gazdasági kilábalást - írja a Politico.

A politikai döntéshozók számára a romló gazdasági környezet komoly kihívást jelent. A szigorúbb amerikai vámok kilátásba helyezése különösen nyugtalanító, hiszen az Egyesült Államok Németország legnagyobb exportpiaca. E fejlemények nyomán egyértelművé válik, hogy a német gazdaság rugalmassága és szerkezeti alkalmazkodóképessége alapvető fontosságú a jövőbeni válságok kezelésében.

A Bundesbank szerint az Egyesült Államok esetleges új vámintézkedései komoly kihívást jelentenek, amelyek a német GDP-t 1,3–1,4%-kal is csökkenthetik 2027-ig.

A német gazdaság úgy tűnik, hogy évtizedek óta nem látott nehézségekkel küzd, amelyek nemcsak rövid távú recesszióval, hanem hosszú távú szerkezeti kihívásokkal is fenyegetnek. A kilábalás jövőre sem lesz acélos: a jegybank a 2025-re korábban jósolt 1,1%-os bővülést 0,2%-ra mérsékelte. Mindez különösen rossz hír Magyarország szempontjából is, hiszen a legnagyobb kereskedelmi partnerünk továbbra is Németország, mindez pedig beárnyékolja a mi növekedési kilátásainkat is.

