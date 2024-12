Több milliárdos eurós veszteség fenyegeti a Porsche holdingcégét

A Porsche Automobile Holding, a Volkswagen legnagyobb részvényese, jelentős értékvesztést prognosztizál a német autógyártóban meglévő részesedésére vonatkozóan. A vállalat akár 20 milliárd eurós leírásra is kényszerülhet, ami tovább erősíti a Volkswagen költségválságának jeleit, és rámutat a befektetői bizalom megingására.

A Porsche holdingcége pénteken kiadott közleményében arról számolt be, hogy 7–20 milliárd euró közötti értékcsökkenést vár a Volkswagenben meglévő 31,9%-os részesedése kapcsán. A részesedés értéke jelenleg nagyjából 14,3 milliárd euróra tehető a Volkswagen piaci kapitalizációja alapján.

A Porsche SE, amely a Porsche és Piech családok holdingja, további 1-2 milliárd eurós értékvesztést prognosztizál a Porsche luxusautó-gyártóban meglévő 12,5%-os tulajdonrésze után.

A holding közleményében hangsúlyozta:

A piaci környezet fokozódó bizonytalansága, az eredetileg vártnál alacsonyabb kereslet több piacon, valamint a növekvő geopolitikai feszültségek és protekcionista tendenciák mind jelentősen hozzájárulnak a várható értékvesztéshez.

A holding 2024-re vonatkozó kilátásai is borúsak. A vállalat visszavonta korábbi, 2,4–4,4 milliárd eurós adózás utáni eredményre vonatkozó előrejelzését, és most jelentősen negatív eredményt vár. Mindezek ellenére továbbra is osztalékfizetést terveznek.

A Volkswagen osztaléka azonban – amely a Porsche SE egyik legfontosabb bevételi forrása – várhatóan csökkenni fog.

Az LSEG elemzői szerint a tavalyi 9 euróról 6,75 euróra eshet részvényenként, miután az autógyártó eredménye az év első kilenc hónapjában harmadával csökkent az előző év azonos időszakához képest.

Elemzők arra is figyelmeztetnek, hogy a Volkswagen szabad cash flow-ja az elkövetkező években valószínűleg a nullához közelít majd. Ennek oka az árképzési nyomás, a kínai vegyesvállalatokból származó alacsonyabb osztalékok és a jelentős beruházási kötelezettségek kombinációja, amelyek kedvezőtlenül érinthetik a Porsche SE pénzügyi stabilitását.

Címlapkép forrása: Shutterstock