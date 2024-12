Újabb kórral veszi fel a harcot a fogyókúrás csodaszer gyártója

Portfolio 2024. december 16. 11:30

A dán gyógyszeróriás, a Novo Nordisk jelentős beruházást jelentett be hétfőn: a vállalat 8,5 milliárd dán koronát, azaz mintegy 1,2 milliárd dollárt fektet be egy új létesítmény építésébe a dániai Odensében. Az új üzem ritka betegségek, köztük a hemofília (vérzékenység) kezelésére szolgáló gyógyszerek gyártására fog specializálódni, a beruházás várhatóan 400 új munkahelyet teremt és 2027-re készül el, számolt be róla a Reuters.