Teljes sztrájk jöhet Budapesten – figyelmeztetést küldtek a szakszervezetek

A fővárosi munkavállalók érdekeit képviselő szakszervezetek közös nyilatkozatban szólították fel a képviselőket, hogy fogadják el a 2025-ös budapesti költségvetést, amely tartalmazza a szükséges béremelést. A szakszervezetek figyelmeztetnek: ha nem születik döntés, sztrájk vagy demonstráció formájában válaszolhatnak a helyzetre.

A szakszervezetek a fővárosi képviselőkhöz intézett nyílt levélben jelezték, hogy a költségvetés hiánya és a béremelés elmaradása súlyos következményekkel járhat: akár sztrájkot is kezdhetnek, ha nem fogadják el a béremeléseket tartalmazó büdzsét – számolt be a hvg.hu.

Azt írják az érdekvédelmi képviseletek, hogy a közszolgáltatásokat érintő béremelés kérdése kulcsfontosságú, hiszen a javasolt 8+1 százalékos emelés nem csupán a közszolgálati munkavállalók életminőségét befolyásolja, hanem az ágazatok stabilitását is.

Ha a költségvetés nem kerül elfogadásra, és a béremelés elmarad, akkor a szakszervezetek demonstrációs és sztrájkbizottságot hívhatnak össze

– áll a levélben.

A költségvetés körüli politikai viták tovább bonyolítják a helyzetet: a Fidesz-frakció várhatóan nem támogatja a javaslatot arra hivatkozva, a költségvetés szolidaritási hozzájárulásokat érintő rendelkezések miatt nem támogatják a tervet. Karácsony Gergely főpolgármester ugyanis igazságtalannak nevezte a kormányzati elvonást.

Ha a Fidesz nem támogatja, akkor a városvezetőnek más politikai erőket kell megnyernie a költségvetés megszavazásához, de a Tiszával való megegyezés egyelőre nem biztos a lap szerint.

A szakszervezetek a közszolgáltatások szakszervezeti vezetői, köztük a BKV, a vízművek, a közlekedési és szociális testületek arra is figyelmeztetnek, hogy a közszolgáltatások területén már most is jelentős munkaerőhiány tapasztalható, és ha a fizetések nem emelkednek, az még inkább erősítheti a munkaerő elvándorlását a magánszektorba.

