Gigafúzió jöhet az autóiparban

Kilőttek a Nissan részvényei szerdán, miután a japán sajtóban megjelent egy hír a Honda és a Nissan lehetséges egyesüléséről - számolt be a CNBC

A Portfolio még november végén számolt be róla, hogy nagy a baj a Nissannál, és hogy a vállalatnak sürgősen stabilizálnia kell helyzetét, miután a kihívások közepette 12-14 hónapja maradt a túlélésre. A nehézségek közepette ráadásul a cég pénzügyi igazgatójának, Stephen Ma-nak is mennie kellett.

Ráadásul az is kiderült ekkor, hogy a Renault további részesedéscsökkentést tervez a vállalatban, ezért a japánok új hosszú távú és stabil részvényest keresnek. A hírekben már akkor is szerepelt, hogy a Renault a Hondának adhatja el részvényeinek egy részét a több mint 25 éve tartó szövetség átrendeződésének részeként, most pedig a Nikkei gazdasági napilap beszámolója szerint

Valóban a Honda lehet a "megmentő".

A lap információi szerint a Nissan Motor és a Honda Motor egy holdingtársaság keretében egyesülhetnek. A jelentés szerint a két vállalat hamarosan szándéknyilatkozatot írhat alá az egyesülésről. A tervek között szerepel, hogy később a Mitsubishi Motors-t is bevonnák a holdingvállalatba, amelyben jelenleg a Nissan 24%-os részesedéssel rendelkezik.

Szakértők szerint az egyesülést elsősorban a Nissan gyenge pénzügyi teljesítménye indokolja: A vállalat nemrég ugyanis lehangoló negyedéves eredményeket közölt és csökkentette éves előrejelzését. Emellett 9000 munkahely megszüntetését és gyártókapacitásának ötödével való csökkentését tervezi.

A Nissan közleményben reagált a hírekre, amelyben leszögezte, hogy a médiában megjelent információk nem a vállalat hivatalos bejelentésén alapulnak. Ugyanakkor megerősítették, hogy mérlegelik a Hondával és a Mitsubishivel való jövőbeli együttműködés lehetőségeit, de konkrét döntés még nem született.

A Nikkei becslése szerint az egyesített Nissan-Honda-Mitsubishi vállalat éves értékesítése meghaladná a 8 millió járművet. Ezzel a világ legnagyobb autógyártói közé kerülne, bár még mindig elmaradna a Toyota és a Volkswagen mögött.

A hírre a Nissan részvényei 23,7%-kal ugrottak meg, míg a Honda papírjai 3%-ot estek.

