Fellélegezhetnek az orosz gázt importáló országok, mégsem kell trükközni a kifizetésekkel

Portfolio 2024. december 20. 15:49

Törökország és Magyarország egyaránt mentességet kapott az amerikai szankciók alól, így továbbra is fizethetnek az orosz földgázért a Gazprombankon keresztül. Noha a problémára az érintett országok korábban már kidolgoztak egy alternatív megoldást, ami biztosította volna a kifizetéseket a szankciók ellenére is, most úgy látszik, hogy arra már nem lesz szükség. Azonban továbbra is kérdéses a Paks II. projekt helyzete, mivel az nem kapott hasonló mentességet.