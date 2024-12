Meglepő kijelentés: Szlovákia válaszlépéseket fontolgat Ukrajna ellen a gáztranzit ügyében

Robert Fico szlovák miniszterelnök a tegnapi brüsszeli csúcstalálkozó után azt mondta, hogy válaszlépések is elképzelhetők Ukrajnával szemben, ha a keleti szomszédja továbbra is blokkolja az orosz gáztranzit-megállapodást. Fico szerint a tervezetten év végén leálló orosz gázszállítmányok kiesése jelentős gazdasági károkat okozhat Szlovákiának - írta meg a Bloomberg.

Robert Fico jelezte, hogy ha Ukrajna továbbra se hajlandó az év végén lejáró orosz gáz tranzit ügyében engedményeket tenni, úgy Szlovákia fontolóra vesz bizonyos válaszlépéseket. A szlovák miniszterelnök azt mondta, hogy meglepte Zelenszkij ukrán elnök elutasító magatartása a brüsszeli csúcstalálkozón, aki azt mondta, hogy Ukrajna nem fog orosz eredetű gázt tovább szállítani. Ettől csak abban az esetben térne el, ha biztosítékot kap arra, hogy a Kreml nem részesül ebből olyan anyagi előnyökben, amivel a háborút tovább tudja finanszírozni.

Bár Fico már jó ideje próbálkozik egy olyan megállapodást összehozni, ami minden félnek megfelel, de egyelőre csak kis esély látszik rá. Szlovákia több alternatívát is javasolt, például a gáz tulajdonjogának megváltoztatását mielőtt az ukrán területre kerülne, de Zelenszkij ezeket az ötleteket "játéknak” minősítette - mondta Fico csütörtökön késő este újságíróknak az EU-s csúcsot követően.

Míg Európa nagy részét nem érinti számottevően a kieső gázmennyiség, addig Szlovákia azon kevés országok közé tartozik, amelyek nagyon rászorulnak az Ukrajnán keresztül érkező importra, és jelentős többletköltséget jelentene országának a kieső forrás.

Fico megkérdőjelezte, hogy a keleti szomszédjának ilyen körülmények között van-e joga egy-egy EU tagállam gazdasági és nemzeti érdekeit sérteni.

Ha Kijev nem engedélyezi a gáztranzitot, akkor karácsonykor megfontolja, hogy megtorló intézkedéseket fogadjon el Ukrajnával szemben.

- mondta a szlovák elnök.

Bár a Fico vezette kormány megtagadta, hogy saját tartalékaiból katonai segélyt küldjön és elutasította Ukrajna NATO-tagságának támogatását is, de eközben áramot, humanitárius segélyt és egyéb fegyverszállítmányokat is küld Ukrajnába. Ezért gondolja úgy a Szlovák miniszterelnök, hogy "cserébe" elvárható lenne egy hasonló gesztus az ukrajnai vezetéstől is, főleg akkor, ha a jövőben az Európai Unió tagországa szeretne lenni.

Mindezek ellenére a szlovák miniszterelnök azt mondta, hogy továbbra se adja fel egy utolsó pillanatos megállapodás lehetőségét és a következő három-négy napban folytatja a tárgyalásokat Brüsszellel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images