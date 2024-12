Százezreket, milliókat érő kincsek lapulhatnak az otthonodban - Ezekkel a játékokkal kaszálhatsz nagyokat

Otthonod különböző zugai valódi vagyonokat rejthetnek: például olyan régi legókészleteket, amelyek ma már komoly értéket képviselhetnek. Különösen igaz ez a bontatlan szettekre, amelyek ára akár az egekbe is szökhet. De ha nem vagy egy ilyen készlet birtokosa, egyes kutatások szerint akkor is érdemes fontolóra venned a legóba való befektetést, hiszen egyes kiadások ára jelentősen emelkedhet az idő múlásával. A 2024-es Lego ranglista megmutatja, melyek jelenleg a legértékesebb példányok, és miért aranyárban mérnek különböző darabokat.

Legó mint befektetés?

A dán Lego 1958 óta gyártja népszerű játékait, és ma már több mint 140 országban árulják őket. A legók még a digitális korszakban is megőrizték népszerűségüket, a gyerekek és a felnőttek körében egyaránt.

A vállalat folyamatosan korlátozott példányszámú szetteket dob piacra, amelyek népszerű filmekhez, tévéműsorokhoz vagy épületekhez kapcsolódnak. A ritka, újszerű állapotban lévő Legók értékes gyűjtői tárgyakká válnak, és nagyon sok pénzt érnek. Egy vadonatúj állapotú, lezárt Lego készlet akár tízszer annyit is érhet, mint egy felbontott.

Az oroszországi Higher School of Economics (HSE) közgazdászai pár évvel ezelőtt megállapították, hogy

a Legók magasabb hozamot biztosítanak, mint a legtöbb más befektetési alternatíva.

Megszoktuk, hogy az emberek befektetésként vásárolnak olyan tárgyakat, mint az ékszerek, régiségek vagy műtárgyak. Vannak azonban más lehetőségek is, mint például a gyűjthető játékok

- írta Viktoria Dobrinszkaja, a tanulmány társszerzője, a HSE professzora.

A tanulmány szerzői 2322 Lego-készlet árát vizsgálták az 1987-2015 közötti időszak esetében. A kutatók az elsődleges eladásokra és az online aukciós tranzakciókra vonatkozó információkat, kizárólag az új, bontatlan készletek eladásait vizsgálták. Megállapították, hogy a már nem forgalmazott Lego-készletek piaci ára a másodlagos piacokon történő értékesítéskor évente legalább 11%-kal nőtt.

Természetesen a legó nemcsak hosszútávú befektetés lehet, hanem már most is pénzt csinálhatsz belőle, amennyiben valamelyik szekrényedben vagy fiókodban ott lapul egy régebbi, értékes példány. A 2022-es lista és a 2023-as lista után idén Wargamer TOP 17-es listája alapján mutatjuk meg, melyek a legértékesebb Lego készletek.

A régebbi Lego szettek piacán az értékek igen gyorsan ingadozhatnak: az egyszer már jóval magasabbra emelkedett árak csökkenhetnek, míg a korábban kevésbé népszerű termékek ára az egekbe szökhet. Így ez egy laza rangsor, azonban érdemes egy pillantást vetned rá, hátha egy (már) kincset érő készlet tulajdonosa vagy.

17. Eiffel Tower - Eiffel-torony (Termékszám: 10307)

Ár: $629.99 (250 ezer Ft)

Kiadási év: 2022

Több mint 10 ezer darabjával az Eiffel-torony az építészeti Lego-készletek kiemelkedő darabja, a valaha készült második legnagyobb Lego-készlet és a legmagasabb készlet.

Bár 630 dolláros (250 ezer Ft) árával a legdrágább készletek közé tartozik, ám a Wargamer szerint vitathatatlanul az egyik legjobb ár-érték arányú óriás készlet, egyszerűen azért, mert az áráért kolosszális mennyiségű legót kapunk, összehasonlítva a lenti, hasonló árú készletekkel, amelyekben körülbelül feleannyi darab van.

Az Eiffel-torony készlet azonban nem csak a darabszámban kiemelkedő, a szett kihívást jelentő, négylépcsős építési projekt, amelyet úgy terveztek, hogy tükrözze, hogyan épült a valódi párizsi torony, és a legózóknak vigyázniuk kell, mert 10 ezer legódarab nagy része közel azonos szürke elem.

16. Venator Class Republic Attack Cruiser - Venator-osztályú köztársasági támadó cirkáló (Termékszám: 75367)

Ár: $649.99 (258 ezer Ft)

Kiadási év: 2023

Míg az Ezeréves Sólyom, a Csillagromboló és az AT-AT az eredeti trilógiából ismert nevek, addig a 2023-ban megjelent Venator - egy olyan hadihajó, amely a Csillagromboló elődje volt az előzménykorszakban - inkább "A klónok háborúja" animációs sorozat rajongói számára ismert.

15. Titanic (Termékszám: 10294)

Ár: $679.99 (270 ezer Ft)

Kiadási év: 2021

Amikor 2021-ben megjelent, a Lego Titanic a valaha készült legnagyobb Lego készlet volt, jelenleg a harmadik helyen áll. A több mint 9000 darabból álló készlet a híres hajó nevéhez méltóan jelentős építési kihívás.

A Titanic-készletet külsőleg és belsőleg is úgy tervezték, hogy a fedélzettől, a lépcsőházon át a hajóablakokig minden hiteles másolata legyen az 1912-ben elsüllyedt óceánjárónak. A hajó három függőlegesen felszeletelt keresztmetszetre válik szét, így a fedélzet alatti részek, köztük a James Cameron 1997-es filmjében oly emlékezetesen bemutatott híres nagy lépcsőház is láthatóvá válik.

Az interaktivitás dicsőséges megnyilvánulása, hogy a gépházban lévő dugattyús motorok mechanikusan kapcsolódnak a hátsó hajócsavarhoz - így ha megpörgeted a hajócsavart, a motor beindul.

14. Liebherr LR 13000 lánctaplas daru (Termékszám: 42146)

Ár: $699.99 (278 ezer Ft)

Kiadási év: 2023

A 100 cm magas Liebherr lánctalpas daru egy teljesen motorizált, alkalmazással vezérelhető készlet, amely a Wargamer szerint jó eséllyel pályázik a valaha kiadott legjobb Lego Technic készlet címre. A „világ egyik legerősebb daruja előtti tisztelgésként” beharangozott behemót egy felnőtteknek szánt komplex építési projekt, nem gyerekek karácsonyi ajándékának való. Az eredmény azonban egy teljesen valósághű, elektronikusan működő modell, amely képes szabadon közlekedni a lánctalpakon, pontosan kinyújtani a csuklós darukarját, és felemelni dolgokat - mindezt a mellékelt okostelefonos alkalmazás távvezérlésével.

13. AT-AT (Termékszám: 75313)

Ár: $849.99 (337 ezer Ft)

Kiadási év: 2021

A Star Wars AT-AT Lego készlet 849,99 dolláros (337 ezer Ft) árával a Millennium Falconnal holtversenyben a legdrágább Lego készlet, amelyet jelenleg a Lego áruházban árulnak. Mivel az AT-AT nem olyan népszerű a Star Wars-rajongók körében, mint az Ezeréves Sólyom, a másodlagos piacon az ára nem emelkedik olyan magasra, amikor a hivatalos Lego-boltban elfogy a készlet. Megépülve abszolút szörnyeteg, több 62 cm magas és 69 centi hosszú szett minifigurákhoz alkalmazkodó méretarányban készült, és kilenc minifigurát tartalmaz: egy öt birodalmi katonából álló csapatot, az AT-AT pilótáit és tisztjét, valamint Luke Skywalkert.

A filmhű kialakítás és a részletes belső tér tetszeni fog a Star Wars-fanatikusoknak, de a szürke színezés miatt ez nem a legvonzóbb bemutató darab - írták róla.

12. Imperial Star Destroyer - Birodalmi csillagromboló (Termékszám: 75252)

Ár: $1,200 (476 ezer Ft)

Kiadási év: 2019

Ezt a sci-fi ikont nem kell részletesen bemutatni, a Birodalmi Csillagromboló - a Star Wars Galaktikus Birodalmának elsődleges hadihajója az eredeti filmtrilógiában - egyszerűen a történelem leghíresebb űrhajói közé tartozik. Így nem meglepő, hogy hatalmas, 4784 darabos Ultimate Collector Series Lego készlet igen keresett a rajongók körében.

A 2019-ben megjelent látványos bemutató darab mindössze három évig maradt a polcokon, mielőtt 2022-ben kivonták a gyártásból a 630 darabos Executor Szupercsillag-romboló készlet javára. Ennek eredményeképpen a Lego Star Wars szerelmesei, akik szeretnék kiegészíteni gyűjteményüket, kénytelenek a használt piacon keresni a készletet, ahol jóval többért adják, mint az eredeti 700 dolláros (278 ezer Ft) ár.

Például 2024 áprilisában ez a készlet 1000 dollár (397 ezer Ft) és 1200 dollár (476 ezer Ft) közötti áron kelt el az eBay-en.

11. Batman: The Tumbler - A Tumbler: Joker jégkrémes meglepetése (Termékszám: 7888)

Ár: $1,500 (595 ezer Ft)

Kiadási év: 2008

A Tumblernek többféle változata is létezik, a ritkábbak közül is a legritkább azonban A Tumbler: Joker jégkrémes meglepetése kiadás.

Míg használt, doboz nélküli formájában 300 dollár (119 ezer Ft) körül mozog az eBay-en, a dobozos, újszerű készletek sokkal ritkábban kerülnek elő, és legalább 1000 dollárt (397 ezer Ft) érnek; az egyiket 2022-ben 1500 dollárért (595 ezer Ft) adták el az eBay-en.

10. Statue of Liberty - Szabadságszobor (Termékszám: 3450)

Ár: $1,660 (659 ezer Ft)

Kiadási év: 2000

A 3450-es termékszámú Szabadságszobor volt a legnagyobb Lego készlet a megjelenése idején, 2800 darabból áll. A kész modell több mint 83 cm magas a talapzat nélkül, és egy akkor vadonatúj Lego termékből - homokzöld kockákból - készült.

Több olyan Lego készlet is létezik, amely a nagy amerikai nevezetességet ábrázolja. Míg a Lego Architecture sorozat 21042-es modellje még mindig kapható a hivatalos boltokban, nagyjából 118 dollárért (75 ezer Ft), addig a 3450-es Lego Szabadságszobor 2022-ben 1661 dollárért (542 ezer Ft) kelt el.

9. Millennium Falcon - Ezeréves Sólyom (Termékszám: 75192)

Ár: $1,750 (695 ezer Ft)

Kiadási év: 2017

Kevés ikonikusabb Star Wars emléktárgy van, mint a legendás, 75192-es termékszámú Lego Ezeréves Sólyom, amelyet a Lego „a legnagyobb és legrészletesebb Lego Star Wars Millennium Falcon modellként” ír le, ennek eredményeképp állandóan a legdrágább készletek között van.

Amikor elérhető a Lego Store-ban, 850 dollárba (337 ezer Ft) kerül - már most holtversenyben a legdrágább gyártott készlet -, de általában még ekkor is „nehezen beszerezhetőként” van feltüntetve.

Amikor pedig elfogynak a készletek, a nehéz beszerezhetőség jóval 1000 (397 ezer Ft) dollár fölé emeli a használt szettek árát. A használt dobozos készletet az eBay-en 500 dollár (198 ezer Ft) és 1750 dollár (695 ezer Ft) közötti áron árulják, és voltak példák arra is, hogy valaki csak a használati utasítást próbálta eladni 60 dollárért (24 ezer Ft).

8. Quacking Duck - Hápogó kacsa, fajátékok (a termékszámozás előtti időből)

Ár: $2,000 (794 ezer Ft)

Kiadási év: 1935

A Lego fából készült játékai közül - amelyeket a cég 1932-től 1960-ig gyártott, mielőtt áttért a műanyagra - talán az 1935-ös Lego kacsa a leghíresebb. Az 1930-as és 1940-es években több Lego „Quacking Duck” játék is készült, de az 1935-ös változat volt és maradt a legikonikusabb, ami a mai értékét 2000 dollárra (794 ezer Ft) emelte. Sőt, olyannyira népszerű, hogy 2022-ben a Lego kiadta a 40501-es termékszámú műanyag változatát, hivatalosan Fából készült kacsa néven.

A korszakból számos más gyönyörű fa Lego játék is létezik, a fix tengelyes jojótól kezdve az elegáns VW furgonig és a gyönyörű Chevrolet Bel Air-ig, amely 1957-ben új mércét állított fel a játékgyár fából készült termékcsaládjában, és még valódi gumiabroncsokkal is rendelkezett. Lego Bel Air-t nem gyakran adnak el, de általában 1000 dollár (397 ezer Ft) körüli összeget szoktak érte elkérni.

7. Arla Milk Delivery Truck - Arla tejszállító teherautó (Termékszám: 1581-2)

Ár: $3,600 (1 millió 429 ezer Ft)

Kiadási év: 1990

Kétségtelenül a legkülönösebb dolog ezen a listán, és joggal merülhet fel benned a kérdés, hogy ez a tejeskocsit megjelenítő Lego-készlet miért kerül 3600 dollárba (1 millió 429 ezer Ft). Ennek legfőbb oka, hogy a Lego Arla Milk Delivery Truck, amely a svéd tejipari óriáscéggel, az Arla-val együttműködésben készült 1990-ben, csak Svédországban volt kapható, így csak nagyon korlátozott mennyiségben lehetett kapni. A használt példányok ehhez képest nagyon olcsón lehet hozzájutni.

Érdekes történet áll e modell mögött, mivel egy évvel a dán MD Foods cég egy másik promóciós, tejszállító teherautó készlete után (és talán még válaszul is) jelent meg, majd egy évtizeddel később a két cég egyesült. Norvégia legnagyobb tejipari vállalata, a Tine egy évtizeddel ez után a modell után rendelte meg a saját Lego tejeskocsiját, de az sosem vált igazi gyűjtői darabkává, és az árcédulája sem közelíti meg az Arla árát.

6. Green Grocer - Zöldséges (Termékszám: 10185)

Ár: $3,822 (1 millió 517 ezer Ft)

Kiadási év: 2008

A Green Grocer készlet egy korai, 2008-ban bemutatott moduláris épület volt. Ez volt a harmadik a sorozatban, amely a haladó építőknek egy valósághű élelmiszerboltot engedett összeállítani.

Az ezt megelőző két moduláris épülettől eltérően a Green Grocer rendkívül részletesen kidolgozott belső térrel rendelkezett. Míg kívül korlátokkal, nyitható ablakokkal, tűzlépcsővel és udvarral rendelkezik, addig belül egy teljesen berendezett első emelettel büszkélkedhet, ahol a minifigurás vásárlóknak eladható élelmiszerek találhatóak.

2010-ben megszüntették a gyártását, így a készletek kissé ritkák. Manapság 800 dollár (318 ezer Ft) és 4000 dollár (1 millió 588 ezer Ft) közötti áron lehet hozzájutni, állapottól függően. A Wargamer jelenlegi árbecslése egy 2023 szeptemberében az eBay-en történt eladáson alapul.

5. Town Plan - Várostervezés (Termékszám: 810-2)

Ár: $5,600 (2 millió 223 ezer Ft)

Kiadási év: 1961

A Lego Town Plan sorozat olyan méretarányú városi épületek sorozata volt, amelyek témája az akkori korabeli modernista épületek voltak, olyan építményekkel, mint egy rendőrőrs, egy emeletes szálloda, lakóházak és még sok más.

Ez az 1961-es készlet egy karton alaplapot tartalmazott a város útvonalának kialakításához, valamint téglákat több épület felépítéséhez.

A Brick Economy nevű Lego pénzügyi oldal becslése szerint egy új állapotú és lezárt példány körülbelül 5600 dollárt (2 millió 223 ezer Ft) érne - ha valaha is felbukkanna a piacon. Nyilvánvalóan nagy szerepet játszik a készlet kora, mivel az 1950-es és 60-as évekből származó, gyárilag lezárt játékok rendkívül ritkák. Ráadásul a Town Plan csomag 810-2-es változata mindössze 12 kontinentális európai országban volt kapható, és becslések szerint „tízszer nehezebb tisztességes állapotban megtalálni”, mint a brit 810-4-es készletet.

Rengeteg 810-4-es sorozatú készletet találni az eBay-en, de a Wargamer csak egyetlen hirdetést talált egy komplett, használt 810-2-esre a Brick Owl nevű szakoldalon, 2860 dollárért (1 millió 135 ezer Ft).

4. Skull's Eye Schooner - Koponya szeme szkúner (Termékszám: 6286)

Ár: $7,500 (2 millió 977 ezer Ft)

Kiadási év: 1993

A Skull's Eye Schooner egy gyönyörű hajó, és az egyik legikonikusabb készlet, amely az 1980-as és az 1990-es évek kedvelt kalóz tematikájában született, és minden idők legdrágább kalózos Lego készletévé vált, még a régebbi Black Seas Barracudát is megelőzve.

A szett mozgatható ágyúkkal, három árboccal és rengeteg minifigurával rendelkezik, továbbá egy cápával, papagájjal és majommal. Egy lezárt példányt jelenleg körülbelül 7500 dollárért (2 millió 977 ezer Ft) adnak el ebből a készletből.

A hatalmas Birodalmi zászlóshajó (Imperial Flagship) 2010-es megjelenéséig, a maga 912 darabjával a Skull's Eye Schooner volt a legnagyobb kalózhajó, amit a Lego árult.

3. Cloud City - Felhőváros (Termékszám: 10123)

Ár: $9,750 (3 millió 870 ezer Ft)

Kiadási év: 2003

A legdrágább Lego-készletek listáját még több Star Wars tematikájú szett zárja. A Felhőváros az V. epizódban, A Birodalom visszavágban tűnik fel először, ez az a hely, ahol először találkozhattunk Lando Calrissiannal.

Bár a Lego Cloud City-nek is több változata létezik, az 10123-as készlet az, amelynek az ára a legszembetűnőbb. Jelenleg nem kapható a kiskereskedőknél, a használt példányért 2020-ban körülbelül 790 dollárt (314 ezer Ft) fizettek.

A 2022-es év végén egy újszerű készlet értéke 3270 dollárra (1 millió 298 ezer Ft) emelkedett. 2023 januárjára az árak több mint 9500 dollárra (3 millió 771 ezer Ft) emelkedtek, majd 2023 áprilisában a legmagasabb ár már 9762 dollár (3 millió 875 ezer Ft) volt.

2. Castle - Vár, 1978-as változat (Termékszám: 375)

Ár: $9,900 (3 millió 930 ezer Ft)

Kiadási év: 1978

Az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején a Lego Castle készletek élénksárga színűek voltak, a leghíresebb ezek közül a várak közül az 1978-as változat, amely megjelenésekor az egyik legkeresettebb volt, és ma már az egyik legdrágább. A készlet értéke 2022 közepén 9900 dollár (3 millió 930 ezer Ft) körül mozgott a Brick Economy szerint.

Doboz nélküli, használt változatban, amelyből hiányzik egy-két darab, akkor kevesebb mint 360 dollárért (143 ezer Ft) meg tudod szerezni ezt a Lego várat.

1. Space Command Center - Űrparancsnoki központ (Termékszám: 493-1)

Ár: $10,100 (4 millió 10 ezer Ft)

Kiadási év: 1978

A Wargamer 1978-ban bemutatott Űrparancsnoki központ látványvilága és tematikája továbbra is hatással van a modern készletekre, és a 2014-es, A Lego-kaland (The Lego Movie) című filmben is a középpontban volt, köszönhetően Benny, az „1980-as évekbeli űrsrác” szerepének. Az amerikai megjelenéskor 24,99 dollár volt a kiskereskedelmi ára.

Kérj meg bárkit, hogy képzeljen el egy Lego minifigurát, és jó néhányan egy űrhajós képét fogják felidézni, akinek a mellkasán a bolygó logója van

- írja a Wargamer.

Úgy vélik, ez is magyarázza, hogy a Lego Space Command Center ma miért ér valamivel

több mint 10 ezer dollárt, vagyis körülbelül 4 millió forintot.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

