Kemény megtorló lépést lengetett be Fico Ukrajnával szemben, ha leáll újévkor az orosz gáztranzit

Kemény megtorló intézkedéseket vezethet be Ukrajnával szemben Szlovákia abban az esetben, ha Kijev újév után valóban leállítja az orosz gáz tranzitját Szlovákia felé - jelentette be pénteken Robert Fico szlovák miniszterelnök egy Facebook-videóban.

Fico a videóban azt közölte:

Január 1-je után megvizsgáljuk a helyzetet, és felmérjük annak lehetőségét, hogy viszonválaszt adjunk Ukrajna számára. Ha elkerülhetetlen, akkor leállítjuk az elektromos áram szállítását Ukrajnába vagy valami más intézkedést hozunk.

Az Ukrajna felé irányuló áramexport leállításával Szlovákia már a nyáron is fenyegetőzött, amikor az ukránok szankció alá vonták a Lukoil orosz nyersolaj szállítmányait, de végül erre nem került sor, mert a helyzet rendeződött. Érdemes tudni, hogy messze Magyarországról megy a legnagyobb arányban áramexport Ukrajna felé a szomszédos országokból, Szlovákia súlya kicsi, de ezzel együtt a télen súlyosan áramhiányos ukrán villamosenergia rendszerben bizonyára tovább nehezítené az ellátást, ha az ukrán betáplálás kiesne.

Kijev már korábban bejelentette, hogy nem fogja meghosszabbítani az orosz gáz ukrajnai tranzitjára vonatkozó szerződést, amely december 31-én lejár. Ezzel évi mintegy 15 milliárd köbméter orosz gáz tranzitja esne ki és Szlovákia, Ausztria, Csehország gázellátása nehezebbé, illetve költségesebbé válna, valamint kiesne Szlovákiában a orosz gáztranzit után beszedett bevétel is. Bár utóbbi is jelentős, évi több százmillió eurós tétel lenne, azonban hivatalosan a szlovák politika, illetve a nyugati kéréseket összefogó szlovák közműcég SPP csak azt kommunikálja, hogy mennyivel lenne drágább nyugati eredetű nem-orosz gázt venni.

A szlovák miniszterelnök a mostani videóban azt közölte: az orosz gáz alternatív útvonalakon történő szállítása jelentős többletköltséggel járna. Az alternatív útvonal bizonyára a Török Áramlat lenne, amely Magyarországon halad át. Azt is hangsúlyozta, hogy az ukrajnai tranzit leállítása az Európai Unió versenyképességét is hátrányosan érintené, becslései szerint a 27 tagállamnak az ebből adódó költségei a 120 milliárd eurót is elérhetik a következő két évben.

Megítélésünk szerint ez az összeg igencsak eltúlzott becslést tartalmaz. Évi 15 milliárd köbméter gáz Ukrajna felőli tranzitjának pótlási költsége más irányokból nem járhat ilyen durva költségnövelő hatással két év alatt, még akkor sem, ha a kieső gázvolumen pótlása elszívó hatást gyakorolhat Európa-szerte, és esetleg néhány euróval, illetve százalékkal megemelné a nagykereskedelmi gázárakat.

Videoüzenetében Fico Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt hibáztatta a kialakult helyzetért.

Azt is mondta, hogy Zelenszkij "érthetetlen módon" visszautasítja a tűzszünetet, és ezzel egész Ukrajnát katasztrófa felé vezeti.

A szlovák kormányfő szerint az ukrán elnök tárgyalási pozíciója napról napra romlik, és Ukrajna

hatalmas árat fog fizetni ezért a nyugati kalandért: területeket fog veszíteni és külföldi csapatok érkeznek majd az országba.

A fenti erős kijelentéseket Fico azután mondta, hogy múlt vasárnap Moszkvában járt, és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt többek között az ukrajnai gáztranzitról. Putyin néhány nappal később elmondta, hogy a szlovák miniszterelnök kifejezte készségét arra, hogy hazája az orosz-ukrán tárgyalások helyszínéül szolgáljon. Az orosz elnök hozzátette: Moszkva nem ellenzi ezt a felvetést.

Címlapkép forrása: EU