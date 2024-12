Új helyettes államtitkár felel a szakképzésért

Pálmai Gergely 2025. január 1-jétől a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) szakképzésért felelős helyettes államtitkári pozícióját tölti be - közölte a tárca.

A közlemény szerint az új helyettes államtitkár jogász végzettséggel rendelkezik, 2023 januárjától a Szakképzési Szabályozási és Intézményirányítási Főosztály vezetőjeként tevékenykedett, ahol a közlemény szerint fontos szerepet vállalt a szakképzés fejlesztésében.

A 21. századi szakképző intézményfejlesztési program keretében 2024-ben jelentős fejlesztések indultak el, írják: országszerte 18 szakképzési centrum 31 intézményének 34 helyszínén valósulnak meg beruházások, csaknem 96 milliárd forint értékben.

A közlemény szerint 2024-ben is többen választották a szakképzést az általános iskola 8. osztályának elvégzését követően és így mintegy 325 ezer tanuló kezdte meg a tanévet a szakképzésben. A szakképzés során a fiatalok ösztöndíjban, majd később munkabérben is részesülnek, illetve munkakezdésüket követően immár a munkáshitel is rendelkezésükre áll.

A szakképzésért felelős helyettes államtitkári pozíció Pölöskei Gáborné 2024. október 31-ei nyugdíjba vonulásával üresedett meg - áll a közleményben.