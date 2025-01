Bajban a német lakossági napelemes szektor, a klímacélok is veszélybe kerülhetnek

A megemelkedett kamatok és a visszaeső áramárak miatt kinyúló megtérülési idő miatt jócskán esett a lakossági napelemek iránti igény Európa legnagyobb napelemes piacán, Németországban, ami komoly stresszt okozott már eddig is a napelem forgalmazók között, elbocsátásokat, cégbezárásokat okozva, mindez pedig a német klímacélokat is veszélybe sodorja – írja körképében a Financial Times . 2024-ben feltehetően 16 GW új napelemes kapacitás jött létre Németországban, ami bár magasabb a 2023-as rekordot jelentő 15 GW-nál, és sokkal magasabb, mint a háború kitörése évében, 2022-ben láttot 7,4 GW, de még így is elmarad attól az évi 19 GW-nyi ütemtől, amelyet minden évben telepíteni kellene 2030-ig ahhoz, hogy az ország 2045-re tényleg elérje a karbonsemleges működési célját.