Hamarosan villámokkal és zivatarokkal érhet véget a januári tavasz

Váratlanul meleg időjárással köszöntött ránk 2025 eleje, de ez már csak csütörtök estig lesz így, aztán egy hidegfront következtében visszatérnek a télies körülmények.

Az időkép hozta nyilvánosságra a legfrissebb előrejelzését, amely szerint holnap estére eléri Magyarországot egy markáns hidegfront. Az észak-északnyugati irányból viharos széllel érkező hideg levegő véget vet a szokatlanul enyhe időjárásnak. Ahogy a meleg levegő kitolódik a térségből, az halmazállapot-változásokat is előidézhet elő.

A növekvő labilitás következtében kezdetben csak eső érkezhet, ám ez később kiadósabb záporokká változhat, amelyek villámok társaságában érkezhetnek meg az országba.

Péntek hajnalra a Dunántúl több területén az esőt hózáporok, esetleg havaseső válthatja fel több helyen jelentősebb mennyiségű hóra is kilátás van. A jelenséget nem csak a Duna vonalától nyugatra lehet majd tapasztalni, hanem az északi területeken, kisebb mértékben a keleti országrészt is érinteni fogja. Az oldal animációt is csatolt a következő napok időjárási változásaihoz:

A legnagyobb esély havazásra a Mecsek környékén van, itt több centiméteres hóréteg lepheti be a tájat péntek reggelre, kisebb hófoltok még a Bakonyban is előfordulhatnak. A csapadékos front hamar átvonul az országon, péntek délutánra újra tiszta időjárásra van kilátás, de a hőmérséklet már sokkal alacsonyabb lesz, mint az elmúlt napokban tapasztalt már-már-tavasziasan kellemes 10-13 fokos nappali maximumok.

