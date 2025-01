Sarkvidéki hidegbetörés érkezik - Megszólaltak a meteorológusok is

Hidegfront igyekszik visszaterelni a hőmérsékletet az évszaktól elvárható tartományba. Hó is valószínű, de lapátolni várhatóan nem sok helyen kell - írja a HungaroMet Zrt.

Csütörtök estig erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd nyugat felől átmenetileg nagyobb területen csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor előfordulhat. A déli, délnyugati szelet többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. Késő este 4 és 12 fok között alakul a hőmérséklet.

Péntekre virradó éjszaka az átmeneti felhőzetcsökkenés után északnyugat felől újra erősen megnövekszik a felhőzet. Este záporok inkább már csak északkeleten lehetnek, majd az érkező front környezetében többfelé várható eső, zápor, amely reggelre nagyobb területen havas esőbe, havazásba válthat át. Az északnyugatira forduló szelet sokfelé erős, főként a Dunántúlon viharos lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +8 fok között alakul.

Pénteken erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd napközben északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, estére nagy területen kiderül az ég. Északnyugati irányból egyre nagyobb területen szűnik a vegyes csapadék, délután már csak az északkeleti tájakon, ott is kevés helyen lehet havas eső, havazás. Az északnyugati szelet sok helyen erős, helyenként viharos lökések kísérik, estére veszít erejéből a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 6 fok között alakul, de északkeleten, a keleti határ közelében reggel állhat be a maximum, ott 7, 8 fok is lehet.

Szombaton eleinte gomolyfelhős, napos időre van kilátás, majd észak felől vastagabb felhőtömbök sodródnak fölénk. Néhol előfordulhat hózápor. Reggelre a szélvédett délnyugati tájakon köd képződhet. Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk, erős.

Hajnalban -8 és -1, kora délután 2 és 6 fok között valószínű a hőmérséklet.

