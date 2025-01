Felvételek érkeztek: így néz ki az űrből a pusztító Los Angeles-i tűzvész

A Los Angles-i tüzek a Nemzetközi Űrállomásról. Szívünk mélyen együtt érez mindenkivel, akit érint. A kilátás San Francisco északi része felől dél felé, LA és San Diego irányába.

- írta az X-en a mellékelt fotókhoz Donald Pettit, a NASA asztronautája.

Los Angles fires from . Our hearts go out to everyone affected by this.View is from north of San Francisco looking southward towards LA and San Diego. @Space_Station