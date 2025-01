3% fölé nőhet az angol infláció

A várakozások szerint 3% fölé is nőhet az infláció Nagy-Britanniában egy olyan helyzetben, amikor az angol font 14 hónapos mélypontra zuhant a dollárral szemben és a befektetők fejvesztve menekülnek az angol kötvénypiacról.

A Bank of England (BOE) újabb kihívás elé nézhet, hogy meggyőzze a befektetőket az irányadó kamatok csökkentése melletti elkötelezettségéről, miközben

közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy az infláció tavasszal 3% fölé emelkedhet.

A szerdán közzétett hivatalos adatok várhatóan 2,6%-os fogyasztói árindexet (CPI) mutatnak decemberre, ami kilenc hónapja a legmagasabb szint. A BOE novemberi előrejelzése még 2,8%-os csúcsot jelzett 2025 harmadik negyedévére, azonban azóta az árnyomások fokozódtak.

Az energiaárak 2025-ben ismét nagyobb szerepet játszhatnak az infláció növekedésében, mivel a korábbi árcsökkenések kikerülnek az éves számításokból, és az áprilisi háztartási energiaárplafon emelkedni fog. A Bloomberg Economics becslése szerint a háztartási energiaárak 0,5 százalékponttal növelhetik a fő inflációs rátát áprilisban, még akkor is, ha az árak nem emelkednek tovább.

Andrew Goodwin, az Oxford Economics vezető brit közgazdásza szerint: „Már eddig is arra számítottunk, hogy az infláció magasabb lesz a BOE előrejelzésénél, de a közelmúltbeli energiaár-emelkedések valószínűleg tovább növelik ezt.” Goodwin szerint az infláció 3,3%-os csúcsot érhet el a harmadik negyedévben.

Ez ismét nehéz döntés elé állítja Andrew Bailey kormányzót és az EKB kamatdöntő testületét a globális gazdasági bizonytalanság közepette. Dönthetnek úgy, hogy inkább előretekintenek, és figyelmen kívül hagyják az infláció átmeneti megugrását, miközben a gazdasági növekedés támogatására összpontosítanak, amit a közelmúltban megugró államkötvényhozamok is nehezítenek. Vagy pedig a közeljövő romló inflációs mutatóira fókuszálva rendkívül óvatos kamatcsökkentési stratégiát követhetnek.

A múlt heti piaci turbulencia során a font 1,22 dollár alá süllyedt, ami 2023 novembere óta a legalacsonyabb szint, és ez további felfelé irányuló nyomást gyakorolhat az inflációra. Az Egyesült Királyság a kötvénypiacok globális eladási hullámának közepén találta magát, így a piac most valamivel kisebb valószínűséggel számít két negyed százalékpontos kamatcsökkentésre idén.

Dan Hanson, a Bloomberg Economics vezető brit közgazdásza szerint: „A fő kérdés a BOE számára, hogy mire összpontosítson az elkövetkező évben, ha az infláció a cél felett marad, miközben a munkanélküliség emelkedik.”

„A közelmúlt inflációs hulláma megmutatta, hogy az inflációs várakozások könnyen elszabadulhatnak. Ez azt jelenti, hogy a jegybank valószínűleg nem fogja annyira támogatni a gazdaságot, mint ahogy tette volna a világjárvány előtti hasonló helyzetben. Ennek eredménye az lesz, hogy nehéz lesz elmozdulni a fokozatos kamatcsökkentési stratégiától.”

A Deutsche Bank vezető brit közgazdásza, Sanjay Raja szerint is az üzemanyag- és energiaárak növekedése az infláció 3% fölé emelkedését okozhatja. „Legnagyobb aggodalmunk a BOE szempontjából, hogy az év eleji inflációnövekedés az inflációs várakozásokat is tovább emelheti” – mondta. „Már most is látjuk, hogy az emelkedő energia- és élelmiszerárak befolyásolják a fogyasztók gondolkodását, ami feszültséget kelthet a monetáris politikai döntések körül.”

Eközben a csütörtökön közzétett havi GDP-adatok további részleteket tárhatnak fel a gazdasági lassulásról, amely a Munkáspárt tavaly júliusi hatalomra kerülése óta tapasztalható. Az előrejelzések szerint a novemberi gazdasági teljesítmény 0,2%-kal nőhetett, ami kis megkönnyebbülést hozhat Keir Starmer miniszterelnök számára az elmúlt időszak gyenge adatsorai után.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép forrása: Shutterstock