Meg kellett támasztani a Paks II. munkagödrének falát - Tisztázó közleményt adott ki az Országos Atomenergia Hivatal

A karácsonyi ünnepek körüli leállások idején a Paks II. "5. blokki munkagödör déli falának megtámasztásáról az engedélyes saját hatáskörben, megelőző céllal intézkedett", "amelynek kapcsán az OAH 24 órán belül (soron kívüli) helyszíni ellenőrzést is tartott" – derült ki az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) szerda délutáni rendkívüli közleményéből . Ebben a nukleáris hatóság hangsúlyozta, hogy "a felügyeleti tevékenység folyamatos és a jogszabályi követelményeknek megfelelő, bármely ezzel ellentétes állítás súlyosan félrevezető".

Az OAH azt követően adott ki állásfoglalást, illetve tájékoztatást, hogy a napokban "a Paks II beruházás területén zajló résfalazási és talajszilárdítási munkafolyamatokat érintően az elmúlt napokban bizonyos közösségi portálokon és sajtótermékekben is több félrevezető, valótlan állítás jelent meg". Az állásfoglalásban

Az OAH teljes mértékben visszautasítja Tordai Bence országgyűlési képviselő Facebook oldalán megjelent, a Paks II projekt hatósági felügyeletével kapcsolatos állításait.

Leszögezte a hatóság, hogy "Magyarországon a nukleáris biztonság garantálásának mind a hatósági, mind pedig a jogszabályi feltételei teljes mértékben adottak, a hatályos jogszabályi keretének megfelelően az OAH szigorú és folyamatos hatósági felügyeletet gyakorol minden engedélyese felett." Azt is hangsúlyozta az OAH, hogy

"A Paks II beruházás kapcsán a sajtóhírekben és a közösségi médiában megjelent állítást ("rézsűfal megdőlése") sem a helyszíni monitoring rendszer adatai, sem a helyszíni ellenőrzések, sem pedig az engedélyes által szolgáltatott adatok nem erősítik meg."

Ezt követően a közleményben részletesen bemutatta a nukleáris hatósági feladatkörének gyakorlati folyamatait, jellemzőit, így például azt, hogy "Az OAH felügyeleti tevékenysége keretében az építési területen legalább heti rendszerességgel tart helyszíni ellenőrzéseket, valamint folyamatosan nyomon követi, értékeli az engedélyes és a kivitelező által az OAH sajátos építési e-naplójába tett bejegyzéseket. A heti, általános ellenőrzések mellett az OAH szükség szerint további célzott ellenőrzéseket is végez az engedélyesnél. Ezen felül az OAH közép- és felsővezetői szinten is rendszeres szisztematikus bejárásokat tart a Paks II. Atomerőmű Zrt. beruházási területén. A nukleáris biztonság folyamatos helyszíni felügyeletének biztosítása érdekében az OAH Pakson állandó kirendeltséggel is rendelkezik."

A közlemény egyik kulcsfontosságú részeként az OAH hangsúlyozza, a Paks I. meglévő blokkjaira is utalva, hogy:

A közelben lévő nukleáris létesítmények és a kivitelezés biztonsága érdekében – az OAH vonatkozó határozatában előírtaknak megfelelően – a Paks II. Atomerőmű Zrt. napi többszöri frissítéssel ellátott monitoring rendszert működtet, amelyhez az OAH közvetlen hozzáféréssel rendelkezik.

A monitoring rendszernek többek között az a feladata "a felszín, a környező létesítmények és a munkatérelhatárolás mozgásainak elemzése, értékelése, illetve a kivitelezés során esetlegesen megjelenő negatív hatások korai észlelése." Lényeges, hogy "A monitoring rendszer az 5. blokk munkagödrének állapotát, a talaj mozgását is folyamatosan méri."

Ezután tér rá a közlemény a közelmúlt eseményeire, amelyet úgy vezet fel, hogy a Paks II. talajmunkálatai kapcsán "A tervező meghatározza, hogy milyen határértékeken belül fogadható el a munkagödör oldalfal mozgása, ezért a kivitelezés során esetlegesen fellépő váratlan események, kockázatok mielőbbi kezelése érdekében a monitoring rendszer adatai alapján értesítési, beavatkozási és megállítási szintek kerültek meghatározásra. A monitoring rendszer által mért adatok nyomon követése, értékelése folyamatos."

A legfontosabb üzenet az, hogy

"A monitoring rendszer adatai nem mutattak és jelenleg sem mutatnak olyan eltérést, amely a munkatérelhatárolás mozgása kapcsán akár a legalacsonyabb (értesítési) szintet is elérné."

Ezután derült ki, hogy egyébként a karácsonyi ünnepek idején, a leállások mellett a munkagödör déli falánál saját hatáskörben beavatkozást kellett tenni, meg kellett támasztani a déli falat, és ezután az OAH 24 órán belül soros kívüli helyszíni ellenőrzést is tartott.

Hangsúlyozza a közlemény, hogy "az OAH felügyeleti tevékenysége során a jogszabályokban előírtaknak megfelelően, időben gyűjti és értékeli a tevékenységéhez szükséges szükséges információkat, s nem a közösségi felületen, a médiában megjelenő, ellenőriz(het)etlen információkból tájékozódik. Az OAH a törvényi előírások szerinti tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek minden esetben, teljes mértékben eleget tesz, a talajelőkészítéssel, építési tevékenységekkel kapcsolatos döntései, azok indoklásai nyilvánosan elérhetők, amely a közvélemény tárgyilagos, transzparens és felelős tájékoztatását célozza."

A közlemény végén aztán esetleges jogi lépések megtételét is elhintette, mivel "a félrevezető, hamis állítások a nukleáris biztonság hatékony felügyeletét is veszélyeztethetik és alááshatják a közbizalmat".

Címlapkép forrása: Paks II. Zrt. Facebook-oldala