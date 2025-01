Milliós kárt okozhat egy váratlan áramszünet - Miben segíthet egy hibrid inverter?

Egyetlen áramszünet is milliós károkat okozhat a kis- és közepes vállalkozásoknak, miközben a növekvő energiaárak folyamatosan emelik a termelési költségeket. Nem véletlen, hogy a hibrid inverteres napenergia-hasznosítás – azaz a napelemek és az akkumulátoros energiatárolás összehangolt alkalmazása – minden eddiginél keresettebb megoldássá vált. Ezek a rendszerek nem csak biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az áramellátást, de akár már néhány éven belül komoly anyagi megtakarítást is jelenthetnek.

Habár november van, és ez az év egyik olyan hónapja (a december és a január mellett), amikor a napelemes rendszerek termelése a legalacsonyabb szintű a névleges teljesítményükhöz képest, a napenergia kkv-s és céges öncélú hasznosítása talán soha nem volt még időszerűbb. Ezt részben azért is emeli ki szerkesztőségünkhöz eljuttatott összefoglaló cikkében a Wagner Solar Hungária Kft., mert saját tapasztalatai is afelé mutatnak, hogy az elmúlt években

jelentős mértékben megszaporodtak a jelentős gazdasági következményekkel is járó áramkimaradások.

Az utóbbi hónapokban a Portfolio által is többször megírt, de már korábban általános jelenséggé vált kora esti durva áramár ugrások egyaránt azt jelzik, hogy a céges gondolkodásban helye van az áramellátást stabilabbá tevő, a külső körülményeket részben vagy akár egészben kizárni képes megoldásoknak - hangsúlyozzák. Az olcsóbb, kiszámíthatóbb áramköltségek és a külső kitettségi kockázat csökkentésének igényét az energiatárolás és tartalékellátás kulcsa, a hibrid inverter képes kielégíteni - jegyzik meg.

A fogyasztói akarat érvényesül

A hibrid inverter a napelem-inverter és akkumulátoros inverter egyetlen készülékbe építéséből született. Van benne egy olyan vezérlő egység, ami az on-grid és az off-grid megoldások ötvözését teszi lehetővé, vagyis:

beállítható az adott rendszer úgy, hogy a napelemek, a hálózat és az akkumulátorok közötti munkamegosztás, az energiatárolás, a direkt és a hálózati áramfelvétel a fogyasztói érdekek alapján érvényesüljön.

Ez például úgy történhet meg a cikk szerint, hogy a napelemekről az energiatárolókba került villamos energiát a fogyasztó számára akkor tegye elérhetővé (és így gyakorlatilag ingyenessé), amikor a piacon az áram ára magas; vagy úgy, hogy amikor az áram ára alacsony, akkor a fogyasztó a hálózatról vételezzen áramot, és a saját napelemei a saját akkumulátorait töltsék fel. De akár úgyis, hogy az akkumulátorokban felhalmozott villamos energia egy részét az áramkimaradásokra, hálózati problémák áthidalására tartalékolja.

Az akkumulátor rendszerbe építése ráadásul arra is alkalmassá teszi a rendszert, hogy amikor a hálózaton (az árampiacon) olcsó az áram, "bespájzoljon", és akkor lássa el a fogyasztót ezzel az olcsón vett árammal, amikor annak ára a hálózaton drágább.

Megjegyzik: az ismertebb hibrid inverter gyártók (mint a Deye, Fronius, Huawei, Solar Edge, SolaX, stb.) közös jellemzője, hogy a berendezéseik a pénzügyileg igazolható hasznon túl a stabilabb energiaellátást is biztosítani tudják.

Az itthon lakossági napelemes, napkollektoros, hőszivattyús és elektromos autótöltő rendszerekkel, vállalati megoldásokkal foglalkozó, és nagykereskedelmi tevékenységet is folytató Wagner Solar Hungária Kft. jelzi: évek óta a Solax rendszerelemeit használja, nincs ez másként a hibrid inverterekkel sem.

A 2012-ben alapított kínai cég az utóbbi évekre a napelemes energiatároló rendszerek és rendszermegoldások globális főszereplőjévé vált

- jegyezte meg a cikkben Házi Ádám, a Wagner Solar Hungária Kft. Stratégiai és fejlesztési igazgatója

Szünetmentes áramforrásként is

Ami az inverter műszaki paramétereit illeti, e "dobozok" fontos jellemzője a masszív, robosztus felépítmény mellett, hogy 10 milliszekundumnál (0,01 másodperc) kevesebb idő alatt képes átkapcsolni a napelemes rendszer, a hálózat és az akkumulátor között.

Így gyakorlatilag szünetmentes áramforrásváltó eszközként működik,

amely biztosítja a napelemek maximális kihasználtságát, a villamos energia akkumulátoros tárolását és az energia felhasználáshoz szükséges váltakozó áramúra átalakítását is.

Arra hívják fel a figyelmet: már a kis és közepes méretű vállalkozásoknál is igaz, hogy akár csak néhány órás áramkimaradás is komoly veszteséget okoz – akár csak az így kidobott (bér)költségre vetítve is. A Wagner Solarnál kiszámolták, hogy

egy 70 fős cég esetében egymillió forintos kiesést kénytelenek elkönyvelni, ha két órára kiesik az áramszolgáltatás.

Meglátásuk szerint tehát ezt is érdemes a beruházási döntéskor figyelembe venni; így talán nem véletlen, hogy amelyik cég ma napelemet telepíttet, az alapból ilyen backupos rendszert kér. Mindezt az inverter képesek fázisonként aszimmetrikusan (0 és 10 kW közötti teljesítményen) is kezelni, a hét minden napján 0-24 órában produkálni - mutat rá a cikk.

Címlapkép forrása: Wagner Solar