MÁV-vezér: 10-ből 8 vonat volt pontos decemberben

Decemberben a vonatok pontossága mintegy 4-6 százalékkal javult, így 10-ből csaknem 8 vasúti járat közlekedett pontosan - közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Télen mindig jobb, nyáron valamivel rosszabb a menetrendszerűség, a tavaly decemberi pontossági adatokban azonban már nemcsak ez a szezonális hatás mutatható ki, hanem a menetrendszerűség javítása érdekében tett lépéseké is - közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a társaság honlapján harmadik alkalommal megjelent havi riport adatait értékelve. Hegyi Zsolt a Facebook-oldalán arról is írt, hogy hamarosan jön az éves összesítés is.

A csütörtökön közzétett decemberi összegzésben a többi között kiemelték, a szezonális okok és célzott intézkedések egyaránt szerepet játszottak abban, hogy az előző év utolsó hónapjában érdemben javult a MÁV-csoport - azon belül különösen a vasút - menetrendszerűsége, hozzáfűzve, hogy

decemberben a vonatok pontossága mintegy 4-6 százalékkal alakult jobban a korábbi időszakhoz képest, így 10-ből csaknem 8 vasúti járat közlekedett pontosan.

A nyári és őszi hónapokban gondot okozó, jelentős mértékű haváriahelyzet ezúttal nem fordult elő a hálózaton - ismertették, kiemelve, hogy ez az úgynevezett Keleti-programnak is köszönhető, amelynek keretében az ország legforgalmasabb pályaudvarának teljes váltókörzetét megújítják.

A társaság ismertetőjében megjegyezték, hogy az éves menetrendváltás során egyes vasútvonalakon korrigált menetidők is jótékony hatással voltak a vonatok hálózati menetrendszerűségére, és ezeknél a járatoknál a menetidő ugyan növekedett néhány perccel, ám a csatlakozások elérése biztosabbá, a közlekedés pedig jóval kiszámíthatóbbá és pontosabbá vált az utasok számára.

A havi riportban felidézték: 2024 utolsó időszakának váratlan, kedvezőtlen fejleménye volt, hogy a

Székesfehérvár-Szombathely-vonal egy szakaszán a talaj- és rétegvíz okozta problémák miatt fel kellett függeszteni a vonatközlekedést.

A vágányzári menetrend, amely Veszprém és Ajka közötti, pótlóbuszos közlekedéssel egészült ki, beváltotta a hozzá fűzött szakmai reményeket, az összességben félórányi menetidő-növekedést a menetrendszerűség 20 százalékos javulása tudta ellensúlyozni - közölték.

A MÁV-csoport többleterőforrások beállításával készült az ünnepekre, így az adventi, karácsonyi, újévi menetrendszerűség javulása szintén hozzájárult a kedvezőbb decemberi adatokhoz - tudatták, megjegyezve, hogy a Volán-járatok, HÉV-ek és a TramTrain menetrendszerűsége ezúttal is kiemelkedő volt.

A bérlettermékek értékesítése az év végi ünnepek, szabadságolások miatt némileg csökkent, a távolsági utazások száma viszont kiugróan magas volt az esztendő végén - áll a MÁV-csoport legfrissebb havi riportjában.