Bejelentette Orbán Viktor: megnöveljük a gázszállítást Szlovákia felé

Az év elejétől Ukrajna felől kiesett szlovákiai orosz gázimport részleges pótlása csak délről, Magyarország irányából lehetséges, ezért a mai tárgyalások alapján arra készülünk, hogy "több, mint 900 millió, közel 1 milliárd köbméterrel" megnöveljük éves szinten a gázszállítást Szlovákia felé – jelentette be Orbán Viktor magyar kormányfő ma Pozsonyban a Robert Ficó szlovák miniszterelnökökkel közösen tartott sajtótájékoztatón.

Robert Fico tegnap Törökországban Recep Tayyip Erdogan török elnökkel tárgyalt a kérdésben, hogy a Török Áramlaton át Bulgária és Szerbia érintésével hogyan lehetne pótolni a kiesett ukrán gáztranzitot, illetve kapacitáskorlátok miatt annak egy részét. Erdogan elnök támogatta az ötletet, hogy növeljék meg a gázszállítások mennyiségét ezen az útvonalon.

Ezután került tehát sorra a mai pozsonyi egyeztetés, amely után

a közös sajtótájékoztatón a magyar kormányfő bejelentette a megnövelt gázszállításról szóló tervet.

Ennek fontos előzménye, hogy a magyar földgázhálózati rendszerüzemeltető FGSZ múlt héten azt jelentette be, hogy éppen 0,9 milliárd köbméterrel évi 3,5 milliárd köbméterre növeli meg április 1-től tartósan a nem-megszakítható gázszállítási kapacitást a balassagyarmati interkonnektoron.

A hosszú távú, továbbra is hatályban lévő szlovák-orosz gázvásárlási szerződés évi 3 milliárd köbméterről szól, így tehát ebből évi 0,9 milliárd köbmétert az ukrajnai tranzit helyett a Török Áramlaton át Magyarország felől tud majd beszerezni Szlovákia. Azért nem többet, mert amint minapi elemzéseinkben rámutattunk: a vezeték kapacitáskihasználtsága már most is nagyon magas. A kiskundorozsmai interkonnektoron a tavalyi naptári évben 7,6 milliárd köbméter orosz gázt importált Magyarország délről (jóval többet, mint a magyar-orosz hosszú távú szerződésben ide rögzített 3,5 milliárd köbméter), míg a vezeték éves kapacitása 8,4 milliárd köbméter.

Így a mai bejelentés afelé mutat, hogy a szlovákok kisegítése érdekében évi 0,9 milliárd köbméterrel tovább növeli Magyarország a déli irányú gázimportot, és ezzel teljes egészében kihasználhatja ennek az interkonnektornak a kapacitását.

Ezzel párhuzamosan az északi, balassagyarmati interkonnektoron is emelkedne a gáz kiszállítási volumene (ott a 2023-2024-es gázévben 2,1 milliárd köbméter volt a nettó gázszállítás kifelé, és ehhez jönne még bő 0,9 milliárd köbméter, a nem-megszakítható kapacitás pedig évi 3,5 milliárd köbméterre emelkedik áprilistól az FGSZ bejelentése alapján).

A magyar kormányfő egyik mai sajtóválaszában azt hangsúlyozta: az, hogy Ukrajna januártól leállította az orosz gáztranzitot, nemcsak Szlovákia ellátásbiztonságát sodorta veszélybe, hanem az egész régióét is.

Azt, hogy az ukrán gáztranzit leállítása utáni heteket hogyan vészelték át a régiós országok, illetve azt, hogy milyen kockázatokat rejt az a helyzet, hogy januártól csak a Török Áramlat maradt meg az orosz vezetékes gázimportra Magyarországnak, az alábbi átfogó elemzéseinkben jártuk körbe:

