Időjárás: az egész országra veszélyjelzést adtak ki, 10 megyében narancs figyelmeztetés van

Időjárás-előrejelzése mellett a HungaroMet frissítette veszélyjelzéseit is, jelenleg az ország összes megyéjében figyelmeztetés van érvényben ónos eső miatt.

Időjárás kedden - Fontos figyelni a veszélyjelzéseket

Ma is borult, párás, helyenként tartósan ködös lesz az idő. Ónos szitálás, hószállingózás továbbra is bárhol előfordulhat, ezek mellett fagyott esőre, ónos esőre is számítani kell a déli óráktól kezdődően

- írja a HungaroMet.

Kép forrása: HungaroMet

Vezessünk az útviszonyoknak megfelelően, gyakorlatilag bárhol előfordulhat az országban jeges útszakasz vagy ónos szitálás vagy ónos eső következményeként

- figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.

kiemelték: figyeljük a frissülő veszélyjelzéseket!

Jelenleg ónos eső miatt 10 megyében van érvényben második szintű (narancs) figyelmeztetés, a többi megyére első szintű (sárga) figyelmeztetést adtak ki.

Kép forrása: HungaroMet

Holnapi időjárás

A meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján szerdán borult lesz az ég, majd napközben nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet.

Főként a nap első felében a keleti országrészben gyenge vegyes csapadék előfordulhat, ónos eső is lehet.

Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a Dunántúlon lehet időnként élénk széllökés. A hőmérséklet hajnalban -5 és 0, kora délután -1 és +8 fok között alakul - írja a HungaroMet.

