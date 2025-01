Bombariadó van nagyon sok magyar iskolában - Orbán Viktor is megszólalt az ügyben

Az érintett intézmények között van több csepeli intézmény, de érintett az Óbudai Gimnázium is, emellett Soroksárról, illetve a XVII. kerületből is hasonló hírek érkeztek a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumból és a Zrínyi Miklós Általános Iskolából - írja a Telex.

A XV. kerületi önkormányzat eközben arról számolt be, hogy a bombariadó miatt ki kellett üríteni a Szent Korona Általános Iskola épületét is, eközben pedig a Kolozsvár utcai Általános Iskolából és a Hartyán Általános Iskolából is bombariadót jelentettek.

Eközben sorra érkeznek az újabb bejelentések a többi kerületből is, az érintett intézmények között van a Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola, emellett legalább már 5 újpesti tanintézményből is érkezett bejelentés.

Eközben nem csak a fővárosban, hanem a vidéken is jelentettek bombariadókat: a rendőrség a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnáziumba, Általános Iskolába is nagy erőkkel vonult ki.

A jelenlegi információk szerint országszerte már több mint 50 intézmény érintett.

A helyszínekről érkező információk szerint az érintett helyeken a gyerekeknek a táskájukat, telefonjukat is bent kellett hagyniuk, azokért pedig nem mehettek vissza, így a szülőkkel nehézkesen tudnak egyeztetni arról, ki mehet haza egyedül, kiért mikor érnek oda, esetleg hol keressék a bombariadó miatt.

A rendőrség információi szerint: „valószínűleg egy helyről származó, hasonló tartalmú elektronikus levél érkezett több oktatási intézménybe 2025. január 23-án reggel. Ezzel kapcsolatban a rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz. Kérjük, aki ilyen küldeményt kap, értesítse a hatóságot, és a rendőrség utasításai szerint járjon el.”

A történtekkel kapcsolatban Orbán Viktor is megszólalt. A miniszterelnök egy Facebook-bejegyzésben közölte, hogy forródróton van Pintér Sándor belügyminiszterrel, emellett azt is elmondta, hogy

az érintett iskolák biztonságát megerősítik a bombariadók hátterét pedig felderítik.

Címlapkép: illusztráció Forrása: MTI Fotó/Katona Tibor