Fontos döntés előtt áll az EU a gáztárolók ügyében, komoly kihatása lehet a piaci árakra

Az Európai Unió azt tervezi, hogy

legalább egy évvel meghosszabbítja a gáztárolók feltöltésére vonatkozó előírását.

Erre azért van szükség mert a rendelkezés 2025 decemberében lejár.

Az Európai Unió a kötelező tárolófeltöltési célokat az orosz-ukrán háború kitörését követően megugró ellátásbiztonsági kockázattal indokolta. Ebben kötelező, 90%-os tárolói töltöttségi szintet írt elő az uniós tagállamok számára, hogy további ellátási sokkok esetén a pufferként tárolt gázkészlet biztosítékul szolgáljon. Köztes célértékek is vannak, az unió folyamatosan monitorozza a tagállamokat, hogy hogyan haladnak a feltöltéssel.

Az Európai Bizottság szóvivője nem volt hajlandó megerősíteni a pletykákat a hírügynökségnek, de azt mondta, hogy

különböző lehetőségeket vizsgálunk annak érdekében, hogy a jelenlegi szabályozás lejárta után is biztosítsuk a gáztárolók megfelelő töltöttségi szintjét

- mondta az uniós szóvivő a hírügynökségnek.

Azonban nincs teljes egyetértés az EU-ban arról, hogy ha folytatják is az eddigi gyakorlatot, akkor azt milyen feltételekkel kellene. Néhány uniós ország ugyanis azt mondta, hogy a célok módosítását szeretné, mielőtt meghosszabbítják azokat - a változtatáshoz pedig az összes érintett hozzájárulása kelleni fog.

A kormányok aggályai között szerepel, hogy a tárolók feltöltésére vonatkozó rögzített határidők olyan jelzést adnak,

ami spekulatív módon áremelkedést okozhat

- mivel azt jelzi a piacnak, hogy a tagállamoknak egy adott időpontig meghatározott mennyiségű gázt kell vásárolnia. Tehát lényegében a kereskedő előre számolhat azzal, hogy egy jelentős mennyiségű kereslet lesz a gázpiacon. Tulajdonképpen ezt a jelenséget látjuk kibontakozni jelenleg is: az, hogy a nyári határidős gázárak magasabbak, mint a következő téliek, nem igazán jellemző a gázpiacra. Az általános tendencia inkább az, hogy a nyári időszakban, kisebb gázigény mellett olcsóbbak az árak, mint télen, köszönhetően a magasabb keresletnek (például a megnövekedett fűtési igény).

Most tehát ez pont a visszájára fordult, ami azt a kockázatot rejti magában, hogy a kereskedők visszatartják a nyári földgázbeszerzéseiket. Ez azért van, mert ha a mostani árakon szereznék be a földgázt - és tárolnák be a következő fűtési szezonra - akkor a jelenlegi állapotok szerint a téli kitárazáskor

nettó veszteséget szenvednének a beszerzéseiken

- márpedig ez nem célja egyetlen egy kereskedőnek sem.

Ha ez nem változik, akkor további aggodalomra ad okot, hogy az országok hogyan tudják arra ösztönözni a piacot, hogy mégis betároljanak időre. Egy tegnap kiszivárgott német javaslat az állami forrásokat használná fel és megtérítené a tárolók tél előtti feltöltésének esetlegesen magas költségeit - lényegében kipótolná a két a nyári és téli árazás közötti különbséget.

A két szál összekapcsolásával elképzelhető, hogy a tárolók feltöltési előírásait olyan módosított formában fogadják el, amely képes kezelni a fenti piaci anomáliát. Elméletileg ez megvalósulhat:

a köztes határidők eltörlésével, amely bizonytalanságot teremthet a spekulatív gázpiaci szereplők számára megakadályozva azt, hogy előzetesen fel tudjanak készülni a kereslet megjelenésére vagy

egy olyan megoldással, ami az eddig gyakorlattól eltérően biztosítja a tárolók megfelelő feltöltését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images