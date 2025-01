Nagyon izgalmas az európai gázpiaci helyzet, de hogyan jutottunk idáig és mi mozgatja az árakat?

Jolsvai Zoltán, energiapiaci szakértő 2025. január 24. 07:00

Az utóbbi hetek gázpiaci hírdömpingjében a témával nem különösebben elmélyülten foglalkozó olvasóhoz is el kellett jusson az az információ, hogy a gáz "piaci" ára nagyon széles amplitúdóban tud kilengeni, látszólag nem logikus módon. Egyes hírekre az égbe megy, pedig amúgy melegszik az időjárás, tehát csökken a felhasználás, majd egy-két nap alatt 10-15%-kal zuhan, pedig a külső hőmérséklet is lefelé veszi az irányt. Ebben a cikkben, részben támaszkodva a korábbi, a piaci és fizikai infrastruktúrát taglaló írásaimra, azt szeretném bemutatni, hogy mi formálta az európai földgáz árakat a gázfelhasználás tömeges elterjedésének hajnalán és mi alakítja most.