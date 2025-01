Orbán Viktor belengette: nem vétózza Magyarország az orosz szankciók hosszabbítását, miközben három meglepő feltételt is bedobott

Portfolio 2025. január 24. 11:50

Bár a péntek reggeli közrádiós interjúban három feltételt is szabott Orbán Viktor kormányfő azért cserébe, hogy az EU meghosszabbítsa a január végén lejáró oroszellenes szankciókat, összességében mégis azt üzente, hogy nem fog vétózni a magyar kormány a következő napokbeli brüsszeli döntéskor. Utóbbi azért is valószínű, mert a minap Donald Trump új amerikai elnök is belengette, hogy még keményebb szankciókat hozhat Oroszországgal és az orosz kőolaj, földgáz megmaradt vásárlóival szemben, ha az oroszok nem ülnek tárgyalóasztalhoz az ukránokkal.