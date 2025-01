Kiszivárgott: csúszik az EU nagy terve az orosz leválásról

Az Európai Bizottság eredetileg februárra végére tervezte az orosz energiahordozók fokozatos kivonására vonatkozó ütemterv közzétételét, de a tervek szerint ezt március 26-ra halasztják.

A halasztás oka, hogy az EU tagállamai között még nincs teljes egyetértés a kérdésben.

A dokumentum célja, hogy kidolgozza azokat a lépéseket, amelyek elősegítik azt, hogy az összes Európai Uniós tagállam le tudjon válni az orosz energiahordozókról.

Annak ellenére, hogy az EU már jelentős lépéseket tett az orosz energiafüggőség csökkentésére, a cseppfolyósított földgáz továbbra is az egyik olyan energiaforrás, amit még jelenetős mennyiségben importál az EU. Ez olyannyira igaz, hogy a tavalyi évben - az USA mögött - Oroszország exportálta a második legnagyobb mennyiségű LNG-t az unióba - nagyjából 18 millió köbmétert. A legnagyobb importőrök a tengerparttal is rendelkező Franciaország, Spanyolország és Belgium voltak.

Itt írtunk arról, hogy tíz uniós ország szorgalmazza az orosz LNG importra vonatkozó teljes tiltás bevezetését. A kezdeményezés azonban azon könnyen elbukhat, hogy ehhez az EU mind a 27 tagállamának közös megyeegyezésére van szükség. Az eddigi tendenciák alapján az a valószínű, hogy Magyarország és Szlovákia ellenezni fog minden olyan intézkedést, ami az orosz- energiaszektorra, LNG-importra vonatkozó új korlátozást vezetne be. Erre jó példa lehet a mai külügyi tanácsülés, ahol a vétó lehetőségétől csak bizonyos engedmények fejében tekintett el a magyar kormány.

Az Európai Bizottság korábban már rendelkezett arról - nem kötelező érvényű célként -, hogy 2027-re az EU összes tagállama szabaduljon meg az orosz energiaforrásoktól. A márciusra csúszó ütemterv viszont azt mutatja, hogy az elméleti kikötések mellett az EU szeretne egy olyan idővonalat is lefektetni a tagországok elé, ami visszakövethetővé teszi a cél eléréséhez szükséges mérföldkövek teljesítését.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy számos uniós ország nem csak a cseppfolyósított gázt, hanem nukleáris üzemanyagát is Oroszországból szerzi be - többek között Magyarország is. Márpedig az várható, hogy a leválás minden orosz energiaforrásra vonatkozni fog, tehát a nukleáris fűtőanyagra is.

Erre erősít rá az is, hogy Szijjártó Péter ma úgy nyilatkozott, hogy

ma Magyarország ellátása nem orosz kőolajól és földgázból lehetetlen. Ez nem rajtunk múlt, hanem a szomszédainkon és a szomszédaink szomszédain.

Ezzel lényegében azt mondta a külügyminiszter, hogy bármilyen olyan jövőbeli intézkedés, ami az orosz energiaforrások elzárásával jár, az ellehetetlenítené a magyar ellátást - ami a kormány véleménye szerint elfogadhatatlan.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images