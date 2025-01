Zöld forradalom a sivatagban: az arab országok élre törnek a megújulóenergia-termelésben

Az Egyesült Arab Emírségek és a térség többi országa hatalmas lépéseket tesz a megújuló energiaforrások felé, miközben továbbra is kiemelkedő szereplői maradnak a globális fosszilis energiahordozó piacnak. Az Emírségek állami vállalata, a Masdar nemrég jelentette be a világ eddigi legnagyobb napelem- és akkumulátorprojektjét, amely 5 gigawatt napelemből és több mint 19 GWh elektromos tárolóból áll. Az ambíciók nagyok: az alacsony bázisról induló országok hamar felkerülhetnek a megújulóenergia-forrásokat legnagyobb arányban használók listájára, és 2030-ra a megújuló energiaforrások a régió teljes energiatermelésének 30%-át is kitehetik. A lépés arra is lehetőséget ad az arab országoknak, hogy a fel nem használt fosszilis energiahordozókat külföldre értékesítsék - írta meg a Financial Times