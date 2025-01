Fontos döntést hozott meg az egyik legnagyobb magyar magánklinika

A magyar piac nem megfelelő ahhoz, hogy több, kiválóan felkészült és felszerelt, laboratóriumi diagnosztikával foglalkozó vállalkozás a méretgazdaságossági szint alatt, egymást gyengítve versenyezzen

egy olyan szegmensben, ahol a nyereséges működés egyik alapfeltétele a volumen, azaz az elvégzett vizsgálatok megfelelően nagy száma - idézi a TritonLife közleménye Fábián Lajost, a TritonLife csoport elnökvezérigazgatóját.

Dr. Fábián Lajos Károly TritonLife csoport, VOSZ-Egészségügyi Tagozat, társ-alapító tulajdonos, elnök, a VOSZ társelnöke, és Egészségügyi Tagozatának elnöke

A VOSZ társelnöke és Egészségügyi Tagozatának elnöke azt is hozzátette: ma hazánkban egyetlen olyan, nemzetközi hátterű, a jogszabályi előírásoknak megfelelő laboratóriumi akkreditációval és az ennek megfelelő minőségbiztosítási rendszerrel rendelkező labor szolgáltató létezik, akikkel együttműködve a leghatékonyabban érhetjük el céljainkat. "Ez a partnerség mind ügyfeleinknek, mind nekünk, mind a Synlab-nak csak előnyöket hoz, így abszolút win-win helyzetet terem" - vélekedett.

Emlékezetes, a legutóbbi hivatalos, 2023-as árbevétel-adatok alapján a TritonLife Csoport állt az élen a magánklinikák rangsorában. Ezért is övezi kiemelt figyelem a társaság minden üzleti lépését.

A Synlab Hungary Kft. számára elsődleges cél, hogy a magyar egészségügyi piacon a lehető legszélesebb körben szolgáljuk ki partnereinket akkreditált labor szolgáltatásainkkal, ezzel biztosítva számukra a megkérdőjelezhetetlen magas színvonalú ellátást” - teszi hozzá Lévai Richárd, a Synlab Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, a magyarországi szervezet vezetője.

Lévai Richárd Synlab, ügyvezető igazgató

Ügyfeleink számára ez nem jelent lényeges változást, hiszen számukra a jövőben is ugyanúgy elérhetőek lesznek az általuk használt labor vizsgálatok, mindösszesen a háttérben hangolja össze tevékenységét a két vállalat, ezzel is javítva a méretgazdaságosságot, nem beszélve arról, hogy a Synlab saját, jól szervezett logisztikai hálózata is tehermentesít minket, a minta szállítást is közösen oldjuk meg - részletezte Fábián Lajos. A TritonLife csoport diagnosztikai igényei a SYNLAB laboratóriumi hálózatában lesznek kiértékelve, ezzel is segítünk a pácienseknek a széleskörű szolgáltatások elérésében - tette hozzá Lévai Richárd.

A háttér

Emlékezetes, a TrifonLife 2023 szeptemberében mutatta be legújabb, csúcskategóriás laboratóriumát, amelyet a házon belüli szolgáltatásokra igyekeztek használni. Akkor arról szóltak a bejelentések, hogy a magánszolgáltató egymilliárd forintos befektetéssel hozta létre a laborhálózatot. Már akkor is írtuk a bejelentés értékelése kapcsán, hogy a nyitás kifejezetten érdekes abból a szempontból is, hogy az elmúlt időszakban a labortevékenység is az állam célkeresztjébe került, korábban az egészségügyi kormányzatnak határozott elképzelései voltak a labortevékenység teljes államosításával kapcsolatban. Legutóbb Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a Portfolio-nak nyilatkozott a témában. A laborszolgáltatások visszaállamosításának kérdését újragondolta a kormányzat ezek szerint. "Mert felmerült egy beruházási igény is, aminek jelenleg nincs realitása. Viszont az ellátásszervezési részét meg tudjuk valósítani" - mondta. "A szakma elkészítette az egységes nómenklatúrát, és leprogramoztuk ennek az informatikai hátterét. Most három vármegyében – Jász-Nagykun-Szolnok, Vas és Baranya megyében – fogunk megvalósítani vármegyei szintű labor-összehangolást. Ezekben a megyékben egy laborfőnök irányítása alá kerülnek a kórházak laborjai, közös beszerzés várható, és a logisztikát megyei szinten optimalizáljuk. Ha jók lesznek a tapasztalatok, jöhet az országos kiterjesztés" - fejtette ki az államtitkár pár hónapja lapunknak.

A TrifonLife részéről a mostani lépés, miszerint megszűnik a saját labor önállóan működni, és az inhouse diagnosztikai megoldást kiszervezik egy stratégiai megállapodás keretében, racionálisnak mondható, az elmúlt bő 1 évben ezek szerint a volumen nem úgy alakult, hogy a csoport eltervezte, az ilyen tevékenység alapja ugyanis a méretgazdaságosság és a költségek kordában tartása. Ezt vizsgálta most felül a TrifonLife, viszonylag rövid időn belül az elindítást követően.

